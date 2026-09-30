Zašmodrchaný příběh odkupu podílu v jaderné společnosti JESS slovenským státem směřuje k rozuzlení. Vláda v Bratislavě rozhodla, že za 49 procent zaplatí polostátní energetické společnosti ČEZ tolik, kolik požadovala. JESS vlastněná doposud zčásti slovenským státem a zčásti právě českou skupinou zodpovídá za projekt výstavby nového jaderného bloku v Jaslovských Bohunicích.
Slovensko vykoupí český podíl v jaderné firmě. Zaplatí cenu, kterou chtěl ČEZ
Chcete v Google upřednostnit články Hospodářských novin? Sledovat Upřednostnit
Zbývá vám ještě 80 % článku
Nebo zkuste předplatné bez reklam a s mobilní aplikací za 80 Kč.
Máte již předplatné? Přihlaste se
[name_short] [notes.note_1] [notes.note_2]
[name] [notes.note_1]
[email] Přihlášený uživatel
[number] Platnost do: [valid.month]/[valid.year]
Možnost kdykoliv zrušit
Upozornění 2 dny před automatickou obnovou předplatného
Odesláním objednávky beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s.
Beru na vědomí, že budu dostávat obchodní sdělení, týkající se objednaných či obdobných produktů a služeb společnosti Economia, a.s. Odmítnout zasílání
Můžete si prohlédnout kompletní nabídku,
která obsahuje předplatné i na delší období a tištěné vydání.
Jste přihlášený
Pokud potřebujete poradit, napište nám, nebo zavolejte na +420 217 777 888.
Pokud potřebujete poradit, napište nám, nebo zavolejte na +420 217 777 888.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.
Související články
Výstavba ryze státní jaderné elektrárny je jednou z priorit slovenského premiéra Roberta Fica (SMER). Existující bloky v Mochovcích a...
19. 8. 2026 ▪ 4 min. čtení
Téma: energetika
Šéf Pražské plynárenské to od energetiků schytal za politickou prezentaci. Není první ve vedení městské firmy, kdo pobouřil kontroverzními názory
Koncem září míří tuzemská energetická elita tradičně do Brna. Na konferenci pořádané poradenskou společností EGU nejvyšší vedení firem i zástupci státu debatují o tématech, která obvykle nastolují agendu v oboru na následující rok. Letos to byly...
25. 9. 2026 ▪ 4 min. čtení
Podpora pro elektrárny, které mají nahradit uhlí, se o rok posouvá. Podmínky státu byly až příliš přísné
29. 9. 2026 ▪ 4 min. čtení
Téma: energetika
Šéf Pražské plynárenské to od energetiků schytal za politickou prezentaci. Není první ve vedení městské firmy, kdo pobouřil kontroverzními názory
Koncem září míří tuzemská energetická elita tradičně do Brna. Na konferenci pořádané poradenskou společností EGU nejvyšší vedení firem i zástupci státu debatují o tématech, která obvykle nastolují agendu v oboru na následující rok. Letos to byly...
25. 9. 2026 ▪ 4 min. čtení
Podpora pro elektrárny, které mají nahradit uhlí, se o rok posouvá. Podmínky státu byly až příliš přísné
29. 9. 2026 ▪ 4 min. čtení
Vybíráme z HN
Děti Země uspěly, ŘSD narazilo u soudu kvůli D11. Verdikt může podle Mátla zkomplikovat další dálniční stavby
Ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) se bude muset znovu zabývat spory Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) s ekologickou organizací Děti Země o...
30. 9. 2026 ▪ 4 min. čtení
Mizerně připravená opozice prohrává sněmovní show na celé čáře. Dvě podstatné věci jí ale chybí dlouhodobě
Když se útočí, má být útok nejen dobře načasovaný, ale i logisticky dobře připravený. Pokud nejsou splněny obě podmínky, ofenziva selhává. Platí...
30. 9. 2026 ▪ 3 min. čtení