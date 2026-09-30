Zašmodrchaný příběh odkupu podílu v jaderné společnosti JESS slovenským státem směřuje k rozuzlení. Vláda v Bratislavě rozhodla, že za 49 procent zaplatí polostátní energetické společnosti ČEZ tolik, kolik požadovala. JESS vlastněná doposud zčásti slovenským státem a zčásti právě českou skupinou zodpovídá za projekt výstavby nového jaderného bloku v Jaslovských Bohunicích.

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