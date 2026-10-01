Státní rozpočet, který poslala vláda Andreje Babiše (ANO) ke schválení do poslanecké sněmovny poté, co upravila jeho srpnovou verzi, přidává takřka každému ministrovi. I přesto, že původně plánovaný schodek snížila o tři miliardy. Finanční perpetuum mobile se však nekoná. Tajemství je ukryté v jedné z kapitol, se kterou dokázala ministryně financí Alena Schillerová (ANO) provádět rozpočtová kouzla.
Hospodářské noviny podrobně zanalyzovaly jednotlivé položky „nejdůležitějšího zákona roku“. Všichni ministři s výjimkou jediného tak mohou pomyslně říct: „Pro náš resort se mi podařilo vyjednat víc peněz, než původně navrhovala ministryně financí Alena Schillerová.“
Co se dočtete dál
- Který ministr jako jediný musí počítat s méně penězi, než původně navrhovala ministryně financí Alena Schillerová.
- Jakými účetními operacemi se podařilo snížit původně navržený schodek a zároveň téměř všem kapitolám přidat?
- Proklikejte si jednotlivé kapitoly státního rozpočtu – s jakými penězi budou hospodařit, o kolik dostaly víc proti původnímu návrhu i minulým letům?
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