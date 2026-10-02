V sedmnácti letech odešel na americkou střední školu hrát hokej, ale ve Spojených státech se nakonec prosadil v úplně jiné disciplíně. Jan Bednář tam vybudoval logistickou společnost ShipMonk, která e-shopům zajišťuje takzvaný fulfillment, tedy skladování, správu a rozesílání zboží zákazníkům.

ShipMonk v tomhle oboru patří k největším hráčům na světě a Bednář stál v jeho čele do roku 2023. Tehdy se rozhodl opustit funkci CEO se slovy, že se cítí jako „stavitel a tvůrce, přičemž v pozici ředitele start-upu byla jeho role více o řízení, takže mu zůstávalo méně času na projekty, které ho naplňují“.

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Co se dočtete dál

  • Proč se Jan Bednář vrací do exekutivy?
  • Jak hledá svého nástupce?
  • Jak mu pomáhá AI?
  • Jak se daří ShipMonku?
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