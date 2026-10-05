Český výrobce dveří a zárubní Doornite v pondělí zahájil veřejnou nabídku akcií při vstupu na trh Start pražské burzy. Investoři mohou podávat nabídky do 19. října. Cenové rozpětí pro úvodní nabídku akcií (IPO) firma stanovila na 400 až 500 korun na akcii, uvedla Burza cenných papírů Praha (BCPP) v tiskové zprávě. Informoval o tom také server Seznam Zprávy. Firma z Jihlavy dříve oznámila, že plánuje nabídnout až pětinu akcií.
Přišel jsem na půl roku udělat pořádek a postavit firmu na nohy. Nakonec mi ji američtí majitelé prodali a jsem tu dodnes, říká šéf Doornite
„Jsme rádi, že další česká společnost využívá kapitálový trh jako jednu z cest k financování svého dalšího rozvoje. Smyslem trhu Start je nabídnout právě tuzemským růstovým firmám možnost získat kapitál od investorů a současně si postupně vybudovat zkušenost s fungováním na veřejném trhu,“ uvedl generální ředitel BCPP Petr Koblic.
Burzovní trh Start je určený pro rozvíjející se malé a střední české firmy, pro které je cestou, jak se dostat ke kapitálu. Těmto podnikům nabízí možnost získat peníze přímo od investorů za zjednodušených podmínek.
Firma s výrobní tradicí sahající do roku 1957, kterou v roce 2021 převzal do svých rukou český management, informovala o záměru vstoupit na burzu před měsícem. Tehdy uvedla, že peníze získané vstupem na burzu chce využít k modernizaci a automatizaci výroby, posílení pracovního kapitálu, rozvoji dceřiných značek a prodejních kanálů, případně i na akvizice.
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Doornite loni vykázala tržby 566 milionů korun, meziročně vzrostly o 13 procent. Provozní zisk EBITDA, tedy zisk před započtením úroků, daní a odpisů, klesl z 56,5 milionu na 51,9 milionu korun. Čistý zisk činil 16 milionů korun, podobně jako o rok dříve.
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