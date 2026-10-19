Investoři ve veřejné nabídce na trhu Start pražské burzy upsali 65 270 akcií společnosti Doornite za cenu 400 korun. Celkový objem úpisu tak je 26,1 milionu korun. Obchodování s akciemi společnosti bude zahájeno v pátek 23. října. Burza cenných papírů o tom v pondělí informovala ČTK v tiskové zprávě. Jihlavský výrobce interiérových dveří a zárubní Doornite stanovil cenové rozpětí pro úvodní nabídku akcií (IPO) na 400 až 500 korun na akcii. Výsledek úpisu tak podle analytiků nesplnil očekávání.
Měl firmu jen oprášit a prodat. Teď s ní český manažer míří na burzu a cílí na miliardové tržby
„Výsledek úpisu Doornite nenaplnil očekávání, a to jak z hlediska objemu, tak i z hlediska ceny,“ řekl ČTK analytik XTB Tomáš Maxa. Z maximálně nabízených 200 tisíc akcií se podle něj upsala přibližně třetina. Společnost získala nový kapitál 26 milionů korun oproti cíleným 80 až 100 milionům. Finální cena byla 400 korun za akcii, což představuje spodní hranici původního pásma 400 až 500 korun za akcii. Celkový výsledek značí spíše vlažnější zájem ze strany investorů a zůstal za prvotními ambicemi společnosti, dodal.
„Poptávka pokryla jen třetinu nabídky, takže nikdo nebyl krácen a každý investor dostal tolik akcií, kolik chtěl,“ doplnil analytik Portu Marek Pokorný. Cena na spodní hranici pásma byla při takto slabé poptávce podle něj nejrozumnější volbou. Existenční problém to pro firmu není, sama v prospektu uvádí, že investice dokáže financovat i bez výnosu úpisu, jen pomaleji a s vyšším dluhem. Pozitivní je, že se firma na burzu dostala a od příštího roku bude zveřejňovat auditované výsledky, podle kterých ji investoři budou průběžně hodnotit, podotkl.
Firma dříve oznámila, že plánuje nabídnout až pětinu akcií. Burzovní trh Start je určený pro rozvíjející se malé a střední české firmy, pro které je cestou, jak se dostat ke kapitálu. Těmto podnikům nabízí možnost získat peníze přímo od investorů za zjednodušených podmínek.
Společnost s výrobní tradicí sahající do 50. let minulého století, kterou v roce 2021 převzal český management, informovala o záměru vstoupit na burzu počátkem září. Tehdy uvedla, že peníze získané vstupem na burzu chce využít k modernizaci a automatizaci výroby, posílení pracovního kapitálu, rozvoji dceřiných značek a prodejních kanálů, případně na akvizice.
Doornite loni vykázal tržby 566 milionů korun, meziročně vzrostly o 13 procent. Provozní zisk EBITDA, tedy zisk před započtením úroků, daní a odpisů, klesl z 56,5 milionu na 51,9 milionu korun. Čistý zisk činil 16 milionů korun, podobně jako o rok dříve.
Společnost vyrábí výhradně v Česku, a to ve dvou závodech. V Jihlavě vznikají dveře, v Uherském Hradišti obložkové zárubně. Roční produkce se blíží 340 tisícům dveří a zárubní, firma zaměstnává víc než 200 lidí. Prodává na domácím trhu, vyváží na Slovensko a do dalších 12 evropských zemí. Silnou pozici má především v regionu bývalé Jugoslávie a v Beneluxu. Pobočku provozuje v Bělehradě.
Kořeny firmy sahají do roku 1957, kdy vznikly Jihomoravské dřevařské závody. V letech 2015 a 2016 nastoupili do vedení současní spolumajitelé Pavel Šatný, David Krubner a Lubomír Břoušek. Zásadní proměnou prošla firma po odkupu akcií od americké skupiny Masonite v roce 2021. Od té doby Doornite vybudoval vlastní značku, investoval do modernizace výroby a digitalizace procesů a rozšířil nabídku produktů i služeb. Součástí strategie je posun od výrobce dveří k dodavateli komplexního interiérového řešení.
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