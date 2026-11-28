Stavební práce na nových jaderných blocích v Dukovanech by podle korejského dodavatele KHNP mohly provádět společnosti Hyundai Engineering&Construction a Samsung C&T Corporation. Uvedla to dnes Česká televize s odkazem na výkonného viceprezidenta KHNP pro rozvoj a řízení obchodu Čche Il-kjonga. KHNP koncem října ukončila bez dohody jednání o stavebních pracích s konsorciem korejských firem Daewoo Engineering & Construction a Doosan Enerbility.
„Nejvíce technických znalostí a zkušeností s výstavbou jaderných elektráren mají společnosti Hyundai Engineering&Construction a Samsung C&T,“ řekl televizi viceprezident. „Z našeho pohledu jsou právě tyto dvě firmy nejvážnějšími kandidáty, tedy dvěma nejpravděpodobnějšími uchazeči. Obě společnosti projevují o zakázku velký zájem a zároveň sebevědomí, že ji dokážou realizovat,“ dodal Čche Il-kjong.
Viceprezident rovněž deklaroval, že projekt výstavby dvou nových bloků jaderné elektrárny Dukovany dokončí v původně sjednaném termínu a za stanovenou cenu, což potvrdila i mluvčí elektrárny Alice Horáková. Připustil, že výběr stavební společnosti zabírá KHNP více času, než předpokládala, záležitost ale chtějí mít vyřešenu do července příštího roku.
Stavba nových jaderných bloků v Česku je největší tuzemskou zakázkou. Náklady při výstavbě dvou reaktorů v Dukovanech při cenách z loňského roku činí 407 miliard korun. Stavba prvního bloku podle dosud zveřejněných plánů by měla začít v roce 2029, hotový by měl být v roce 2036.
Jednání s původně zamýšleným stavebním konsorciem podle KHNP skončilo pro rozdílné postoje k zásadním podmínkám. Společnost nyní vypíše nový tendr. Na projekt podle ČT dohlíží korejský ministr průmyslu, obchodu a energetiky, který počátkem listopadu se svými náměstky spustil krizový řídící systém a vyhodnocuje každý týden pokrok v jednání.
Český vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) má navštívit KHNP v polovině prosince, jednat má i s korejskými vládními partnery.
Od podpisu smlouvy o výstavbě dukovanských bloků v minulém roce KHNP zatím uzavřela například smlouvu na projektové a inženýrské práce se společností KEPCO Engineering & Construction, dále smlouvu na dodávku jaderného parního systému s Doosan Enerbility a smlouvu na dodávku turbogenerátoru se stejnou společností. Kromě toho pokračují jednání o smlouvě na dodávky jaderného paliva s KEPCO Nuclear Fuel a o smlouvě na uvedení elektrárny do provozu a její údržbu s KEPCO KPS. Uzavření obou smluv se předpokládá v příštím roce.
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