Tak rozsáhlou výměnu šéfů český maloobchod dlouho nezažil. Během pouhého roku a půl se proměnilo nejvyšší vedení velké části největších obchodníků v zemi, poslední nová jména přibyla letos na podzim. Personální rošáda se přitom nevyhýbá téměř žádné části trhu – od supermarketů a diskontů přes drogerie a elektroniku až po největší české e-commerce skupiny. Jednotlivé odchody mají rozdílné důvody, jejich souběh ale ukazuje, jak se největší obchodníci připravují na novou éru retailu.

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Co se dočtete dál

  • Kteří z největších obchodníků vyměnili své šéfy.
  • Co stojí za nebývalou personální rošádou.
  • Proč dnes retail potřebuje jiný typ manažerů než dříve.
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