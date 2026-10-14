K většině vysloužilých baterií se má nově přistupovat jako k nebezpečnému odpadu. Evropská novinka, kterou nyní zavádí i Česko, se týká mimo jiné lithiových, niklových, alkalických či olověných baterií.
V tuzemsku se ale recyklují v podstatě jen olověné autobaterie, zbytek se posílá do zahraničí. U většiny modernějších typů jsou v Česku zpracovatelské kapacity omezené nebo zcela chybějí. Firmy zajišťující sběr použitých baterií, třídění a jejich předávání ke zpracování se proto obávají komplikací s přeshraniční dopravou. Dostat nebezpečný odpad ven ze země totiž není snadné.
A proč to budou mít baterie s označením „nebezpečný odpad“ těžší? Pro jejich export bude nově potřeba předchozí souhlas příslušných úřadů zemí odeslání i určení a případně také tranzitních zemí. To může řetězec byznysu s bateriemi nepříjemně protáhnout.
Co se dočtete dál
- Jak se v Česku zpracovávají baterie a které z nich umíme recyklovat.
- Jaké změny čekají export baterií.
- Čeho se obávají firmy, které se zabývají sběrem a recyklací baterií.
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