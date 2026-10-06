Evropská komise (EK) schválila dohodu, v rámci které se česká holdingová společnost STV Invest stane spoluvlastníkem výrobce nákladních automobilů Tatra Trucks z Kopřivnice na Novojičínsku. Komise o tom informovala v úterní tiskové zprávě. STV tak bude automobilku vlastnit společně s českými firmami Nika Development a Promet Group.
Společnost Nika Development, která patří do zbrojařské skupiny Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada, vlastní v automobilce Tatra Trucks podíl 65 procent. Dalších 35 procent vlastní firma Promet Tools z ostravské strojírenské skupiny Promet Group.
Holding STV Invest se loni dohodl, že koupí poloviční podíl v Promet Tools. Má se tak stát vlastníkem 17,5 procenta akcií kopřivnické automobilky. Za skupinou STV Invest stojí podnikatel Martin Drda. Součástí holdingu je česká zbrojařská skupina STV Group.
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Skupina CSG letos v červnu oznámila, že Tatra Trucks chce, aby EK vstup STV Investu do její vlastnické struktury důkladně přezkoumala. Zdůvodnila to obavami z poškození automobilky vůči konkurenci.
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