Ve dnech 19. a 20. září se bude na Letišti Leoše Janáčka v Ostravě konat již 26. ročník Dnů NATO a 17. ročník Dnů Vzdušných sil AČR. Mezi řadou účastníků a vystavovatelů nebudou opět chybět tradiční speciální partneři akce – skupina CSG a kopřivnická automobilka Tatra.
V expozici skupiny CSG se představí společnosti Tatra Defence, Retia, MSM Group, Excalibur International, AviaNera Technologies a Eldis. Dny NATO a Vzdušných sil Armády České republiky představují každoročně velkou příležitost pro veřejnost seznámit se s novinkami z prostředí ozbrojených sil České republiky a armád NATO, ale také s nejnovějšími technologiemi a produkty českého obranného průmyslu.
Kopřivnická Tatra na mošnovském letišti vystaví celé portfolio svých vozů. Půjde o různé varianty automobilů modelové řady Tatra Force nejnovější třetí generace, které se ve velké míře uplatňují ve službách české armády i dalších ozbrojených sil v Evropě a ve světě. Vedle nich se představí i osvědčené střední logistické vozidlo Tatra 810M Tactic v nejnovějším provedení. V expozici Tatry nebudou chybět ani vozy řady Tatra Phoenix, která představuje hlavní pilíř výroby pro civilní uživatele. Pro fanoušky tatrovek budou přichystány i stánky se suvenýry.
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Společnost Tatra Defence (TD) představí během dynamických ukázek pancéřované vozidlo TITUS 6x6 na podvozku Tatra, a to v nejnovějším velitelsko-štábním provedení pro Armádu České republiky s označením KOVVŠ M2. Vozidla TITUS jsou již zavedena ve výzbroji pozemních sil české armády, kde slouží jako velitelsko-štábní, spojovací a u dělostřeleckých jednotek jako takzvaná místa koordinace palebné podpory. Všechny verze se vyznačují špičkovým elektronickým a komunikačním vybavením a výbornými jízdními vlastnostmi v terénu i na zpevněných komunikacích.
Dalším exponátem, který se rovněž představí i během dynamické ukázky, bude kolové bojové vozidlo pěchoty Pandur 8x8 EVO, které představuje nejmodernější a nejvýkonnější bojové vozidlo vyvinuté a postavené v České republice. Je vybaveno výkonnými zbraněmi i elektronickými systémy využívajícími prvky umělé inteligence a strojového učení, které slouží k efektivnímu vedení bojové činnosti i k ochraně vozidla a jeho osádky.
Dalším vystavovatelem na společném stánku CSG bude společnost MSM Group, která zahrnuje několik výrobců moderního středorážového a velkorážového střeliva. Jde o společnosti ZVS, VOP Nováky, Fábrica de Municiones Granada a ZVI. Na stánku skupiny CSG budou z jejich portfolia k vidění různé druhy tankové munice ráží 120 mm a 105 mm nebo dělostřelecká munice ráže 155 mm. Dále to bude středorážová munice 30 mm pro kanony bojových vozidel a minometná munice ráží 81 mm a 120 mm.
Společnost Retia bude poprvé vystavovat nový víceúčelový radar RSB21 ReSAURION středního dosahu, určený především pro integraci do systémů protivzdušné obrany. Radar zajišťuje přehled o vzdušné situaci na střední vzdálenosti, detekci a klasifikaci vzdušných hrozeb a může pracovat jak v přehledovém režimu, tak v režimu řízení palby. Podporuje také navádění střel ve střední fázi letu a je vybaven integrovaným systémem IFF. ReSAURION využívá moderní technologii elektronického vychylování radarových paprsků a vyznačuje se vysokou odolností proti rušení i schopností rychlého nasazení v terénu.
Společnost Excalibur International na stánku skupiny CSG představí moderní řešení pro boj proti vzdušným hrozbám. Systém protivzdušné obrany Korkut na podvozku Tatra Force 6x6 využívá dvojici 35mm kanonů s programovatelnou municí airburst a je určen k ničení dronů, vrtulníků, letounů i řízených střel do vzdálenosti čtyř kilometrů.
Zbraně proti dronům
Součástí expozice bude také protidronová munice Fiocchi Drone Defence pro ruční palné zbraně, určená především proti malým dronům. Další část expozice bude věnována bezpilotním úderným prostředkům. Půjde o vyčkávací munici MACE, která má taktický dosah až 140 kilometrů, vytrvalost 110 minut a je určena k přesným útokům na obrněnou techniku, infrastrukturu a další významné cíle. Dalším bude proudový prostředek Deep Strike UAV (DSU-1000T) kategorie One Way Attack vhodný k úderům na vzdálenost nejméně 1000 kilometrů, jenž dosahuje cestovní rychlosti kolem 550 kilometrů v hodině a nese 20kg víceúčelovou bojovou hlavici.
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Společnost Eldis představí své nejnovější produkty nové generace pro komplexní řešení radarového vybavení letišť. Půjde konkrétně o modely dvou nejnovějších radarových systémů – RL-3000 a PAR-NG. 3D radar dlouhého dosahu RL-3000 pracuje na principu softwarově definované architektury a poskytuje trojrozměrné sledování nekooperujících vzdušných cílů. Zcela novou generaci letištního přibližovacího radaru představuje typ PAR-NG, který je určen pro provoz na civilních i vojenských letištích.
Na stánku skupiny CSG se bude prezentovat i společnost AviaNera Technologies, která se specializuje na vývoj, výrobu a prodej malých proudových motorů určených pro bezpilotní prostředky. Na ostravském letišti představí kompaktní proudový motor řady MTJ300, jenž je navržen pro lehké UAV nebo řízené střely a cvičné terče. Mezi jeho hlavní přednosti patří malé rozměry a velmi nízká provozní hmotnost.
CSG N.V. („CSG“) je nizozemská společnost a přední evropská obranná průmyslová skupina, jejíž nejvyšší vedení sídlí v Praze v Česku. CSG vyvíjí a dodává obranné a průmyslové technologie, které přispívají k bezpečnější a stabilnější budoucnosti. CSG se zaměřuje na vývoj a výrobu strategicky významných produktů, systémů a technologií v oblasti obrany a munice a v dalších souvisejících odvětvích, jako je letectví a kosmický průmysl.
Skupina CSG provozuje klíčové výrobní závody ve Spojených státech amerických, Spojeném království, Španělsku, Itálii, Německu, Česku, na Slovensku, v Srbsku a v Indii a své produkty vyváží do celého světa. CSG nadále investuje do růstu svých portfoliových společností a do rozšiřování svých klíčových obchodních aktivit.
Mezi klíčové společnosti skupiny CSG patří Excalibur Army (Česko, pozemní systémy), Tatra Trucks (Česko, vozidla), MSM Group (Slovensko, dělostřelecká munice) a The Kinetic Group (Spojené státy americké, munice malých ráží). CSG zaměstnává více než 14 tisíc lidí ve svých integrovaných a přidružených společnostech. V roce 2025 dosáhly vykázané roční tržby skupiny výše 6,7 miliardy eur. Akcie společnosti CSG jsou obchodovány na burze Euronext Amsterdam pod tickerem CSG. Více informací naleznete na: www.csg.com.
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