Každý klacek má svou cenu, hlásá nová česká burza Biomaxa. Jde o online tržiště, na němž lze prodat či nakoupit dřevo, dřevní štěpku nebo klest. Lidé z byznysu s biomasou hovoří o revoluci. Nová platforma otevírá trh s těmito komoditami širokému množství zájemců.

„Trh s biomasou doposud stál na telefonátech, rozhovorech a osobních vztazích, to se s Biomaxou mění. Prodat nebo nakoupit teď lze jednoduše během jedné minuty,“ říká Radim Vopava, ajťák a tvůrce aplikace. Projekt spustil ve středu na výstavišti v pražských Letňanech za účasti desítek lesníků, lidí z teplárenství či zpracovatelů a obchodníků s biomasou.

„Naší ambicí je otevřít celý trh pro malé i velké. Klidně i pro člověka, který má hromadu štěpky někde na dvoře,“ uvedl Vopava.

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Co se dočtete dál

  • Jak obchodování s biomasou přes Biomaxu probíhá.
  • Co k tomu říkají lidé z branže.
  • Jakou si aplikace účtuje provizi.
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