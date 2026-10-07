Každý klacek má svou cenu, hlásá nová česká burza Biomaxa. Jde o online tržiště, na němž lze prodat či nakoupit dřevo, dřevní štěpku nebo klest. Lidé z byznysu s biomasou hovoří o revoluci. Nová platforma otevírá trh s těmito komoditami širokému množství zájemců.
„Trh s biomasou doposud stál na telefonátech, rozhovorech a osobních vztazích, to se s Biomaxou mění. Prodat nebo nakoupit teď lze jednoduše během jedné minuty,“ říká Radim Vopava, ajťák a tvůrce aplikace. Projekt spustil ve středu na výstavišti v pražských Letňanech za účasti desítek lesníků, lidí z teplárenství či zpracovatelů a obchodníků s biomasou.
„Naší ambicí je otevřít celý trh pro malé i velké. Klidně i pro člověka, který má hromadu štěpky někde na dvoře,“ uvedl Vopava.
Co se dočtete dál
- Jak obchodování s biomasou přes Biomaxu probíhá.
- Co k tomu říkají lidé z branže.
- Jakou si aplikace účtuje provizi.
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