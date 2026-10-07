Skupina ČEZ ve středu podepsala smlouvu se Slovenskem o prodeji svého 49procentního podílu ve firmě Jadrová energetická spoločnosť Slovenska (JESS), která připravuje výstavbu nové jaderné elektrárny. Nově ji tak plně bude kontrolovat slovenský stát. Kupní cena činí 189 milionů eur (4,6 miliardy korun). Podle ČEZ se vypořádání předpokládá v nejbližších dnech.
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Prodávajícím menšinového podílu v JESS je ČEZ Invest Slovensko, dceřiná společnost ČEZ. Akcie kupuje státem kontrolovaná slovenská firma Jadrová a vyraďovacia spoločnosť (JAVYS), jež v JESS dosud držela 51 procent akcií.
Slovensko a ČEZ založily firmu JESS za první vlády současného slovenského premiéra Roberta Fica v roce 2009. Úkolem ČEZ bylo mimo jiné zabezpečit know-how. Nynější Ficův kabinet rozhodl, že nový jaderný zdroj bude ve vlastnictví státu.
„Když jsme zakládali společný podnik před téměř 17 lety, naším záměrem bylo připravit projekt tak, aby Slovensko mohlo postavit jadernou elektrárnu v Jaslovských Bohunicích. Lokalita Bohunic je v tuto chvíli nejlépe připraveným místem pro výstavbu jaderné elektrárny v Evropě vůbec,“ řekl po podpisu uvedené smlouvy předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.
Podle něj byla při přípravě nové elektrárny schválena studie proveditelnosti, získána osvědčení o rezervaci výkonu, kladné hodnocení dopadů na životní prostředí (EIA), povolení na umístění podle atomového zákona a pozemky potřebné pro projekt. Začalo rovněž řízení pro územní rozhodnutí.
„Chci poděkovat ČEZ a české straně za korektní spolupráci. Můžeme výrazně urychlit výstavbu nového jaderného zdroje,“ řekl Fico.
Kupní cena za podíl ČEZ v JESS vyvolala spor mezi Ficem a slovenským ministerstvem hospodářství; nový posudek ale potvrdil původní ohodnocení podílu skupiny ČEZ ve firmě JESS. Následně kabinet přesunul kompetence při přípravě výstavby nové jaderné elektrárny z ministerstva hospodářství na vládního zmocněnce pro rozvoj jaderné energetiky a na Úřad vlády.
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Podle slovenské opozice Fico vytěsnil ČEZ z projektu nové jaderné elektrárny na Slovensku, aby mohl o celé investici rozhodovat sám. Poslanec liberální strany Svoboda a Solidarita a někdejší náměstek na ministerstvu hospodářství Karol Galek novinářům řekl, že ČEZ dával celému projektu přidanou hodnotu.
Hlavním partnerem Bratislavy při výstavbě nového jaderného zdroje o výkonu kolem 1200 megawattů by se podle dřívějších informací měla stát americká společnost Westinghouse. V Jaslovských Bohunicích Bratislava v letech 2006 a 2008 kvůli závazkům vůči EU odstavila dva bloky starší atomové elektrárny V1. Zároveň v této lokalitě největší výrobce elektřiny na Slovensku, společnost Slovenské elektrárne (SE) ze skupiny Energetický a průmyslový holding (EPH), provozuje vlastní jadernou elektrárnu.
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