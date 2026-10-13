Měnící se globální dodavatelské řetězce, nárůst protekcionismu, dramatické výkyvy cen energií a geopolitická nestabilita staví české podniky před otázku, jak si udržet konkurenceschopnost. O tom, v jaké kondici se český průmysl v současnosti nachází, proč je načase opustit klišé o Česku jako pouhé montovně, i o mnoha dalších otázkách diskutovali účastníci debaty nazvané Finance pro české průmyslové ambice.
Ocelářství pod tlakem
Jak uvedl generální ředitel České exportní banky Daniel Krumpolc, pohled na hospodářské výsledky jím vedené instituce je možná zkreslující. „Kdybych měl kondici českého průmyslu měřit tím, jakým způsobem se daří naší bance, myslím si, že fičíme raketově do vesmíru. I letos budeme mít další rekordní rok,“ řekl Krumpolc. Jak ale okamžitě dodal, ne ve všech oblastech ekonomiky to platí, především v odvětvích zatížených vysokými náklady a současně i narůstající evropskou regulací.
Co se dočtete dál
- Co trápí evropské oceláře.
- V jaké kondici je český průmysl.
- Jak řešit nedostatek pracovních sil.
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