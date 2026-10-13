V pondělí dopoledne na konci září je na farmě Mitrovský Angus na Vysočině téměř liduprázdno. Restaurace s prodejnou má zavřeno, sychravé počasí výletům příliš nepřeje. U kempu, kam v létě přijíždějí turisté za výlety do okolních lesů a kopců, se pase osamělý kůň. Jinak se tu nic nehýbe.
Těžko by člověk hádal, že zde hospodaří muž, jehož videa a příspěvky na sociálních sítích sledují desítky tisíc lidí a o němž současný ministr zemědělství nedávno napsal, že se chová jako „středověký netolerantní fanatik“. Majitel Mitrovského Angusu Karel Kalný si početné publikum získal především ostrou kritikou českého zemědělství. Tvrdí, že zemědělci ničí půdu, obchodní řetězce vzdalují lidi od jídla a školy učí budoucí farmáře překonané postupy. Jeho soudy bývají kategorické. Na rozdíl od mnoha jiných kritiků systému se však Kalný pokouší ukázat vlastní alternativu přímo na svých polích a pastvinách.
Co se dočtete dál
- Proč farmář Karel Kalný nevěří bio certifikátům.
- Jak dokáže pastva obnovit vyčerpanou půdu.
- Proč by lidé měli věnovat pětinu času shánění kvalitního jídla.
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