Lze říct, že vítěz soutěže Firma roku Olomouckého kraje se od doby podání přihlášky do chvíle, kdy předsedkyně představenstva Milada Rašková Měsícová přebrala na slavnostním ceremoniálu ocenění, rozrostl o třetinu. Při registraci totiž uvedli zástupci Zemědělského družstva Unčovice, že obhospodařují 6100 hektarů. V mezičase má však půda obdělávaná družstvem rozlohu už 8000 hektarů.
„Přišly akviziční příležitosti a toho jsme využili, abychom rozšířili portfolio našich činností. V zemědělství jsou období, kdy se nedaří rostlinné výrobě nebo se naopak nedaří živočišné, nedaří se mléku nebo prasatům. Je proto lepší mít portfolio rozložené na více činností,“ vysvětluje Rašková Měsícová.
Do jakých nových oblastí se Unčovice vlastně rozkročily? Působnost družstva s 260 členy byla už tak poměrně široká. Téměř 160 zaměstnanců se věnuje rostlinné výrobě, stará se o prasata, dojnice, obstarává bioplynovou stanici, fotovoltaiku, zpracovává maso, které pak dodává do vlastní prodejny Hanácký Grunt či vlastní restaurace Hanácké bistro. Tím se uzavírá pomyslný řetězec od vidlí až po vidličku.
Díky posledním akvizicím se však záběr družstva rozšířil ještě o chov masného dobytka, hovězí maso a pěstování zeleniny. Jak říká Rašková Měsícová, chybí už jen drůbež. Tato diverzifikační strategie dopomohla Unčovicím loni k více než půlmiliardovým tržbám a zisku ve výši 42,8 milionu korun.
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Ačkoliv je aktuálně stále hodně farem na prodej, družstvo se nyní chce soustředit na vlastní stabilizaci, začlenění nových společností a na další akvizice si dát dočasnou stopku. A to i proto, aby se mohlo zaměřit na jiné projekty. „Chceme více spolupracovat se školami či nemocnicemi a dostat do nich regionální potraviny. A to nejenom naše výrobky, ale všech farmářů z regionu,“ popisuje plány Rašková Měsícová. Na mysli má vytvoření centrálního nákupního systému, prostřednictvím kterého by mohly kuchyně snadno objednávat potraviny a také logistiku k jejich rozvozu.
Zemědělské družstvo Unčovice je obecně dost průkopnické. Moderní postupy, jako je precizní a regenerativní zemědělství či využívání biopásů, tam praktikovali dávno předtím, než se tyto pojmy dostaly do obecného povědomí. Díky tomu netrpí ani tradičním neduhem odvětví v podobě stárnutí zaměstnanců a nezájmu mladých odcházející generace nahradit.
„Celkově máme tým hodně mladý, což je dáno tím, jak pracujeme se sociálními sítěmi. Hodně investujeme také do strojů. Kluky baví, pokud můžou ovládat krásný stroj za deset milionů korun. Problém sehnat lidi nemáme,“ říká šéfka družstva. Sama o sobě říká, že si nerada stěžuje, což je vlastnost, která je farmářům tradičně – ovšem ne vždy právem – připisována. Nejen za to, ale i za ekonomickou výkonnost, příznivý vliv na region, vertikální integraci a inovační elán ocenila porota Zemědělské družstvo Unčovice titulem vítěze krajského kola soutěže Firmy roku 2026, kterou spolupořádají Hospodářské noviny.
Olomoucký kraj
Volkswagen Firma roku 2026 Olomouckého kraje:
1. Zemědělské družstvo Unčovice – moderní zemědělský podnik s důrazem na udržitelnost (Litovel)
2. SEMO a.s. – šlechtění, výroba a prodej osiv zeleniny a květin, léčivých a aromatických rostlin (Smržice)
3. KARDI AI Technologies s.r.o. – první kapesní dlouhodobý monitoring srdce s lékařskou certifikací a umělou inteligencí (Olomouc)
MONETA Živnostník roku 2026 Olomouckého kraje:
1. Veronika Fischerová – návrhy a výroba kabelek a doplňků (Bělkovice-Lašťany)
2. Marek Kvapil – výroba, šlechtění a prodej bio semen (Pňovice)
3. Marcel Šos – výroba širokého sortimentu čokolád a čokoládových dobrot (Jeseník)
MONETA Živnostník roku Srdcař 2026 Olomouckého kraje:
Jana Valášková – tvorba autorských látek a šitých produktů z dětských kreseb a malůvek (Prostějov)
Ekonomicky nejúspěšnější firma roku 2026 Olomouckého kraje:
SEMO a.s. – šlechtění, výroba a prodej osiv zeleniny a květin, léčivých a aromatických rostlin (Smržice)
Letošní ročník v Olomouckém kraji byl obecně hodně o zemědělství, ve kterém působí více finalistů. A také o módě. Právě v tomto oboru podniká krajská Živnostnice roku Veronika Fischerová, která už 12 let vyrábí kvalitní kabelky pod svou značkou Fischerka. Část z nich šije strojově z koženky, kůže a dalších materiálů, vedle toho má však také takzvanou ateliérovou kolekci, v rámci které vznikají kabelky na základě konkrétního přání konkrétní zákaznice. A to výhradně ručně.
„Prvně vytvořím nákres, potom vyřezávám kůže, podlepuji je nebo jinak vyztužuji, následně se seřezávají hrany, ručně je sešívám sedlářským stehem se dvěma jehlami s jednou nití. Ve finále se zapraví hrany, kabelka se zabalzamuje a zabalí,“ popisuje Fischerová výrobní proces, který zabere 40 hodin. Každá taková kabelka dostane certifikát pravosti a vlastní výrobní číslo. Fischerová si pak o každém kusu i o ženách, pro které byly vytvořeny, vede pečlivé záznamy. To pomáhá při případných opravách. Jak však říká, její vizí je, aby se kabelky dědily z babiček na matky a z matek na dcery a každá kabelka tak měla i svůj vlastní „rodokmen“.
Fischerová ráda přešívala oblečení už na základní škole, nápad zaměřit se na kabelky však vznikl během mateřské, když nemohla sehnat vhodnou tašku na kočárek. „Tak jsem si ji ušila sama a kamarádkám se moc líbila. Tak jsem se přirozeně dostala ke kabelkám, ve kterých je podle mě řemeslo i ženskost. Mám ráda jemné ženské detaily, nemám ráda slovo unisex,“ vysvětluje oceněná podnikatelka, která sama zastává i veškerou administrativu, účetnictví či objednávky.
Těmito doplňkovými činnostmi by v budoucnu ráda pověřila třeba nějakého zaměstnance. Samotnou výrobu ovšem nikomu svěřit nechce, i když to bude vykoupeno tím, že kabelek vyrobí méně. „Chci, aby finální rukopis byl pořád můj,“ popisuje svůj náhled na řemeslo Veronika Fischerová.
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