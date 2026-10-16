Dodavatel leteckých komponentů pro giganty Airbus a Boeing a tvůrce originální dřevěné stavebnice jsou vítězi krajského finále 21. ročníku prestižních podnikatelských soutěží Firma roku a Živnostník roku v Kraji Vysočina. Oba budou reprezentovat Vysočinu v celorepublikovém finále. Vyhlašovatelem soutěže jsou Hospodářské noviny.
Vítěznou firmou se stal výrobce leteckých komponentů Jihlavan. Podnik s čtyřiasedmdesátiletou tradicí se sídlem v Jihlavě vyvíjí a vyrábí hydraulické celky, kola, brzdy a elektropohony pro letecký průmysl. Společnost dodává komponenty českým výrobcům Aero Vodochody a Aircraft Industries a podílí se také na dodávkách pro letecké výrobce Airbus a nově i pro Boeing. Spolupracuje rovněž s výrobci menších letadel, jako například čtyřmístná letadla Cirrus, producenty vrtulníků a další.
Společnost zaměstnává přes 200 pracovníků a v uplynulých dvou letech prošla proměnou pod novým vedením a vlastníkem, českým investičním fondem CEIP. V rámci změn zmenšila výrobní prostory na čtvrtinu, přesto na menší ploše zvládne výrobu i při víc než zdvojnásobení obratu. Zefektivnění a zmodernizování produkce se promítlo do hospodářských výsledků podniku. V roce 2024 byly tržby lehce nad 300 milionů korun, provozní zisk EBITDA dosáhl zhruba 15 milionů korun. Letos firma míří k tržbám blížícím se 400 milionům a provoznímu zisku EBITDA kolem 40 milionů korun. Příští rok mají tržby růst opět dvouciferně.
Kyberbezpečnost a mikrobylinky vládly jubilejnímu ročníku. Firmou roku je Monet+, Živnostníkem roku pěstitel Dominik Samec
„Víme, že nás čeká významný nárůst zakázek a musíme se na to co nejlépe připravit. Máme indikace, že se v některých případech můžeme stát důležitějším dodavatelem, což s sebou přinese i vyšší marže. Máme před sebou obrovský potenciál a budeme s snažit ho co nejvíc využít,“ říká generální ředitel Jihlavanu Jiří Eigl.
„V letošních krajských kolech již poněkolikáté uspěla firma z leteckého průmyslu. Je to společnost s velkou tradicí, která své výrobky vyvíjí a produkuje přímo na Vysočině. Věříme tedy, že má i velkou budoucnost,“ vysvětluje Dušan Klimek ze společnosti Volkswagen, která je titulárním partnerem soutěže Firma roku.
Na druhém místě skončila společnost Cormen, která vyvíjí a vyrábí čisticí prostředky a kosmetiku. Třetí příčku obsadil výrobce dveří Doornite. Titul Ekonomicky nejúspěšnější firma roku Kraje Vysočina obdržela společnost Ciret, která se zaměřuje na malířské nářadí.
Dřevěná stavebnice pro děti
Mezi živnostníky zvítězil autor dřevěné stavebnice Lukáš Kochrda z Telče. Bývalý IT technik navrhl a vyrábí modulární dřevěnou stavebnici Li&Neli - název odkazuje na jeho dvě dcery Lili a Nelly. Jako živnostník působí přes pět let, přičemž vlastní výroba jej plnohodnotně živí rok a půl. S podnikáním mu pomáhá manželka Denisa.
Kochrda začínal v garáži, v současnosti provozuje farmu dvanácti 3D laserových tiskáren. Používá bukovou překližku od českého dodavatele a ekologický PLA plast z kukuřičného škrobu. Stavebnice má 15 modulů, prodej probíhá výhradně přes vlastní e-shop mimo běžné distribuční sítě hračkářství. Zhruba 20 procent objednávek dělají školky, většina spadá na rodiče a prarodiče.
„Pan Kochrda vyhrál celkem suverénně. Porota ocenila jeho osobní příběh i to, že vyrábí vlastní originální produkty v odvětví, kde dominuje průmyslová hromadná výroba z dovozu,“ uvedla Ludmila Žáková z Moneta Money Bank, titulárního partnera soutěže Živnostník roku.
Druhé místo obsadila Dagmar Řezníková z Červené Lhoty, která vyrábí oceňované sýry. Porotu zaujal zejména její byznysová cesta od elektroinženýrky-zaměstnankyně, jež po narození dětí rozjela svůj úspěšný byznys v úplně jiném oboru. Na třetím místě skončila Hana Neckářová z Pelhřimova, která se věnuje pěstování jedlých květů a bylin. Ocenění Živnostník roku Srdcař získal Josef Švec z Havlíčkova Brodu za vytváření pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním postižením v gastronomii.
Vítězové krajského kola postoupili do celostátního finále, kde budou v listopadu obhajovat své podnikatelské záměry před porotou. Vyhlášení celkových výsledků se uskuteční 10. prosince v Paláci Žofín v Praze. Záštitu nad akcí převzali prezident republiky Petr Pavel, nad regionálním kolem pak hejtman Kraje Vysočina Martin Kukla.
Soutěže vyhlašované Hospodářskými novinami poukazují na význam sektoru malých a středních podniků. Ty tvoří 99,8 % všech podnikatelských subjektů v Česku, zaměstnávají téměř 59 % pracovníků v podnikatelské sféře a podílejí se přibližně 55 % na tvorbě hrubé přidané hodnoty české ekonomiky. Ve 14 krajích se do finálových klání letošního ročníku zapojilo 280 firem a živnostníků.
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