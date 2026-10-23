Pražské kolo tradičních soutěží Volkswagen Firma roku a Moneta Živnostník roku uzavřelo sérii čtrnácti krajských klání, z nichž vítězové postupují do celostátního finále. V hlavním městě se na vrchol dostala dvě naprosto odlišná odvětví. Firmou roku je technologický scale-up, tedy start-up v pozdější fázi rozvoje, Born Digital, živnostnicí pak výrobkyně klobouků Hana Škorpilová. Hospodářské noviny soutěž vyhlašují a spolupořádají, letos probíhá její 21. ročník.
Digitální pracovníci
Born Digital se věnuje vývoji AI agentů a takzvaných digital humans, laicky řečeno digitálních pracovníků, kteří umí komunikovat, analyzovat, rozhodovat a vykonávat reálné procesy napříč kanály i interními systémy. Nejde přitom jen o chatboty, kteří odpovídají na jeden dotaz, ale jejich technologie řeší a automatizuje procesy od začátku do konce. Zakladatelé a spolumajitelé Tomáš Malovec a Zenon Sliwka říkají, že jejich digitální pracovníci obsluhují klienty přes chat, telefon, avatarové rozhraní, ale uplatnění najdou i v interním workflow. Jejich produkt Digital Human kombinuje avatara, hlas, konverzační AI, analytiku i další technologie do jednoho funkčního řešení, které lze nasadit online i offline.
Ve společnosti pracuje kolem 70 zaměstnanců a má 150 zákazníků ve 30 zemích světa. Klientela je přitom rozmanitá: od veřejné správy, zdravotnictví, energetiky přes cukrárny a bezpečnostní složky po výrobce bankomatů. Jsou zkrátka tam, kde klienti potřebují zrychlit obsluhu, zvýšit dostupnost služeb a snížit na minimum rutinní práci zaměstnanců nebo potřebují avatary na školení zaměstnanců. V portfoliu mají několik desítek digitálních pracovníků, od bankovních a pojišťovacích poradců přes digitální právníky, telekomunikační pracovníky až po silové složky.
Letos se firmě navíc povedlo podepsat významný kontrakt. „Důležitý zákazník z odvětví asistenčních služeb, kterému dodáváme služby v Česku řadu let, nás představil centrále ve Francii. V květnu jsme v jejich výběrovém řízení na dodávky na globální trh vyhráli, postupně budeme implementovat naše služby do třiceti zemí světa. Obstáli jsme ve světové konkurenci firem na top úrovni. Je to pro nás nejvýznamnější zákazník jak z pohledu expanze, tak příjmů,“ říká obchodní ředitel Sliwka s tím, že jde o pětiletou zakázku v hodnotě milionů eur. Bude to tvořit zhruba pět procent celkových příjmů firmy.
Vítězové v Praze
Volkswagen Firma roku:
1. Born Digital s.r.o. – AI agenti, analytika a digital humans
2. Beneva, a.s. – opětovné využití ocelového odpadu ve výrobě
3. Farma rodiny Němcovy s.r.o. – výroba potravin
MONETA Živnostník roku:
1. Hana Škorpilová – modistka-kloboučnice
2. Václav Štekr – zlatnictví a šperkařství
3. Patrik Pinkas – výroba designového nábytku
MONETA Živnostník roku Srdcař:
Václav Štekr – zlatnictví a šperkařství
Ekonomicky nejúspěšnější firma roku:
Born Digital s.r.o. – AI agenti, analytika a digital humans
V plánu firmy je nyní především expanze. Firma sídlí v Praze, pobočky má na Slovensku i v Polsku. „Ve středoevropském regionu už jsme poměrně etablovaní, ale není to něco, s čím bychom byli spokojení a co se od nás čeká. Působíme také na Středním a Blízkém východě, kde chceme i nadále investovat. Další směr je jednoznačně západní Evropa a severské země, které jsou sice fragmentované, ale jsou zvyklé dělat byznys s globálními firmami. Potom chceme na anglicky mluvící trhy jako Velká Británie a USA. Jsme ale pokorní. Každý říká, že tam chce být za rok, ale ne každý to dokáže,“ popisuje Malovec, který firmu řídí z pozice šéfa.
Spolu se Sliwkou Born Digital založil před sedmi lety. „Od samotného začátku se snažíme konkurovat inovativností a rychlostí. Vždy jsme chtěli být přede všemi alespoň o rok napřed. Díky AI se to trochu posunulo, chtěli jsme být napřed o půl roku, následně o kvartál a nyní je to o měsíc. Doba se neuvěřitelně zrychluje,“ říká Sliwka.
Oprašování starého řemesla
Živnostnicí roku se stala Hana Škorpilová, která křísí tradiční řemeslo: zakázkový návrh a výrobu klobouků. Jejími zákazníky jsou jak běžní lidé, kteří chtějí originální pokrývku hlavy, tak divadla a filmová studia. Svůj ateliér založila již před dvaceti lety. V něm navrhuje a vymýšlí nové klobouky, zároveň odborné znalosti předává svým studentům. Pořádá odborné kurzy, bere studenty na stáže a zároveň je jedinou autorizovanou zkoušející osobou v Národní soustavě kvalifikací a rekvalifikací pro obor kloboučníků a modistů.
Podnikat začala už v roce 1998, kdy si otevřela vlastní butik a krejčovství. Mezník ale přišel o osm let později s vlastní dílnou na klobouky v samotném centru Prahy. „Tu jsem postupně rozvinula v odborné pracoviště zaměřené na zakázkovou ruční výrobu pánských a dámských klobouků, autorskou tvorbu, práci pro film a divadlo i uchovávání tradičních technologických postupů. Součástí mé činnosti je také restaurování, čištění a opravy starších klobouků,“ popisuje své podnikání Škorpilová s tím, že nový klobouk jí zabere šest až deset hodin práce.
Podnikatelka říká, že se snaží jít i do historie a oprašovat dávno zapomenuté postupy. Pomáhá si ale také těmi moderními. „Do oboru vstupují nové technologie, které mohou vhodně doplňovat tradiční postupy. V mém případě jde například o využití 3D tisku pro tvorbu atypických forem, které je obtížné získat běžným způsobem. Tyto technologie nevnímám jako náhradu řemesla, ale jako užitečný nástroj, který rozšiřuje možnosti práce a pomáhá přesněji reagovat na specifické požadavky zakázek,“ říká Škorpilová.
Vítězové krajského kola postoupili do celostátního finále, kde budou v listopadu obhajovat své podnikatelské záměry před porotou. Vyhlášení celkových výsledků se uskuteční 10. prosince v Paláci Žofín v Praze.
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