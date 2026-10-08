Příprava velkého jezu na Labi u Děčína se opět dává do pohybu. Ředitelství vodních cest podalo znovu žádost o posouzení dopadů stavby na životní prostředí (EIA), která se ve čtvrtek odpoledne objevila i v systému, který spadá pod ministerstvo životního prostředí.
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