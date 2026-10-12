Podle dohody mezi Evropskou unií a Čínou se bude do EU ročně smět dovážet nejvýše 350 tisíc čínských hybridních vozů. S odkazem na zástupce Evropské komise o tom informují agentury Reuters a AFP.
Otázka hybridních vozidel představuje jednu z nejcitlivějších záležitostí ve vztazích mezi EU a Čínou. Hybridy se staly jedním z hlavních kanálů, jejichž prostřednictvím čínští výrobci pronikají na evropský trh. Zde tvrdě konkurují místním výrobcům a ohrožují pracovní místa v EU.
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Komisař pro obchod Maroš Šefčovič už v pátek po dvou dnech intenzivních jednání v Pekingu oznámil, že Čína souhlasila s omezením přílivu hybridních vozů a vozů typu plug-in hybrid na evropský trh. Dohoda uzavřená na čtyři roky by podle něj mohla zastavit dovoz „několika milionů vozů“ a „otevírá možnost snížit čínský vývoz o více než polovinu“, což ale dále neupřesnil.
Dohoda „sníží současný objem vývozu do EU – u něhož se předpokládá, že do konce roku 2026 dosáhne 800 tisíc vozidel – o více než polovinu,“ zopakoval v pondělí představitel komise. První opatření EU k omezení dovozu hybridních vozidel lze očekávat od začátku prosince, citovala ho agentura Reuters.
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Zástupci evropského automobilového odvětví viní Čínu z nekalých obchodních praktik. Zmiňují subvence pro tamní podniky, manipulace s měnou a překážky, které brání evropským firmám v přístupu na čínský trh. Peking tato obvinění odmítá, vyzdvihuje úspěchy svého průmyslu a poukazuje na slabiny evropské ekonomiky.
Čína v sobotu obchodní kompromisy dohodnuté s EU uvítala. Uvedla, že pomohly předejít eskalaci a představují „nový začátek“.
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