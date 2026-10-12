V desítkách francouzských supermarketů přestala fungovat chladicí zařízení a řada čerstvých nebo mražených potravin se zkazila, informoval v pondělí francouzský deník Ouest-France. Podle Dominiqua Schelchera, šéfa maloobchodního řetězce Coopérative U, šlo o kybernetický útok. Škody jsou podle francouzských médií velké. Incident se týká asi 150 prodejen řetězců U, Intermarché a E.Leclerc.
„Naše týmy jsou plně mobilizovány a ve spolupráci s odborníky na chladicí techniku se snaží situaci co nejrychleji napravit. Vyšetřování by mělo objasnit všechny okolnosti tohoto útoku,“ napsal šéf družstva Schelcher v příspěvku na síti X. Útok odsoudil a označil za „mimořádně závažný“ a „nepřijatelný“ čin.
Hackeři podle stanice BFMTV dokázali v noci na pondělí na dálku spustit nucené odmrazování chladicích zařízení v mnoha supermarketech, přičemž nastavené teploty dosahovaly až 50 stupňů. Postiženo bylo zhruba 150 prodejen ve zmíněných třech řetězcích. Brzy ráno, při otevření chladniček a mrazniček, „se uvolnila vlna horka“, uvedl zdroj z jednoho z řetězců.
V alsaském Haguenau zaznamenaly dva supermarkety ztrátu zboží v hodnotě 270 tisíc eur (přibližně 6,6 milionu korun). V celostátním měřítku by škody mohly dosáhnout milionů eur, uvedla BFMTV.
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„Stejně jako mnoho jiných obchodů jsme se bohužel stali obětí hackerského útoku na náš chladicí systém. Následky jsou vážné: s velkou lítostí musíme vyhodit veškeré mražené výrobky,“ uvedlo vedení supermarketu Intermarché v Haguenau v příspěvku na Facebooku.
Velká francouzská obchodní skupina Les Mousquetaires, která spravuje supermarkety Intermarché, podle rádia France Info potvrdila, že společnost Danfoss, která má na starosti chladicí vitríny, se v noci stala obětí kyberútoku. Les Mousquetaires se domnívá, že ještě nikdy chladicí systémy nebyly vystaveny takovému útoku.
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