Rozvoj umělé inteligence se neobejde bez obrovských investic do energetických zdrojů a infrastruktury. Tato teze v posledních letech vedla k prudkému růstu cen akcií firem z tohoto sektoru. Už od léta ale řada energetických společností, které těžily z rozvoje AI, ztrácí na hodnotě. Vybírání zisků zesílilo v říjnu a čtvrteční výprodej na Wall Street poslal jejich akcie ještě níže. Trh však do značné míry hází všechny firmy z odvětví energetiky do jednoho pytle, přestože některé jsou na příběhu umělé inteligence závislé jen minimálně.

Podle Martina Seyčka, který vede fond J&T Energy, je pokles příležitostí k nákupům. „Dokupovali jsme ve čtvrtek i den předtím a budeme v tom pokračovat i nadále. Byli bychom blázni, kdybychom to neudělali,“ říká.

V rozhovoru pak vysvětluje, proč podle něj vítězství demokratů v kongresových volbách výrazně nezpomalí výstavbu datových center a proč dávají investice do akcií firem z energetického odvětví smysl i bez boomu kolem AI.

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Co se dočtete dál

  • Jaké energetické akcie fond nakupoval.
  • Proč nemusí být AI pro energetické akcie zásadní.
  • Co se bude dít v USA po volbách.
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