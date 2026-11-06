Rozvoj umělé inteligence se neobejde bez obrovských investic do energetických zdrojů a infrastruktury. Tato teze v posledních letech vedla k prudkému růstu cen akcií firem z tohoto sektoru. Už od léta ale řada energetických společností, které těžily z rozvoje AI, ztrácí na hodnotě. Vybírání zisků zesílilo v říjnu a čtvrteční výprodej na Wall Street poslal jejich akcie ještě níže. Trh však do značné míry hází všechny firmy z odvětví energetiky do jednoho pytle, přestože některé jsou na příběhu umělé inteligence závislé jen minimálně.
Podle Martina Seyčka, který vede fond J&T Energy, je pokles příležitostí k nákupům. „Dokupovali jsme ve čtvrtek i den předtím a budeme v tom pokračovat i nadále. Byli bychom blázni, kdybychom to neudělali,“ říká.
V rozhovoru pak vysvětluje, proč podle něj vítězství demokratů v kongresových volbách výrazně nezpomalí výstavbu datových center a proč dávají investice do akcií firem z energetického odvětví smysl i bez boomu kolem AI.
Co se dočtete dál
- Jaké energetické akcie fond nakupoval.
- Proč nemusí být AI pro energetické akcie zásadní.
- Co se bude dít v USA po volbách.
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