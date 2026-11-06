Volební optimismus v USA trval jen jeden den. Následoval prudký propad. Investoři začali ve velkém prodávat technologické akcie a výprodej se rozšířil i do dalších částí trhu. Index Nasdaq 100 ztratil ve čtvrtek 6,4 procenta, nejvíce od roku 2020. Index S&P 500 se ten samý den propadl o 4,4 procenta, což se naposledy stalo v dubnu 2025. Může to být výprodej, příležitost k nákupu akcií „ve slevě“, nebo je lepší být opatrný? Takhle se na to dívá známý investor.
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