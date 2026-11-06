Volební optimismus v USA trval jen jeden den. Následoval prudký propad. Investoři začali ve velkém prodávat technologické akcie a výprodej se rozšířil i do dalších částí trhu. Index Nasdaq 100 ztratil ve čtvrtek 6,4 procenta, nejvíce od roku 2020. Index S&P 500 se ten samý den propadl o 4,4 procenta, což se naposledy stalo v dubnu 2025. Může to být výprodej, příležitost k nákupu akcií „ve slevě“, nebo je lepší být opatrný? Takhle se na to dívá známý investor. 

Zbývá vám ještě 80 % článku
Vyberte si přístup na míru Předplatné Hospodářských novin
HN mini
45 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 229 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Vyzkoušet za 45 Kč
HN měsíční
90 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 329 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit za 90 Kč
HN roční
3290 Kč za rok
2 měsíce zdarma
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit na rok
Máte již předplatné? Přihlaste se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.