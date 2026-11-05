Americké akciové indexy ve čtvrtek prudce oslabují. Velký výprodej zasáhl především technologické společnosti, které doposud těžily z boomu kolem umělé inteligence. Index S&P 500 více než hodinu po začátku obchodování ztrácel přes tři procenta, technologický Nasdaq Composite přes pět procent. Dow Jones klesal přibližně o dvě procenta.
Co se dočtete dál
- Jakých akcií se investoři zbavují.
- Proč jsou najednou technologické akcie nežádoucí.
- Kam se peníze přesouvají.
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