Americké akciové indexy ve čtvrtek prudce oslabují. Velký výprodej zasáhl především technologické společnosti, které doposud těžily z boomu kolem umělé inteligence. Index S&P 500 více než hodinu po začátku obchodování ztrácel přes tři procenta, technologický Nasdaq Composite přes pět procent. Dow Jones klesal přibližně o dvě procenta. 

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  • Jakých akcií se investoři zbavují.
  • Proč jsou najednou technologické akcie nežádoucí.
  • Kam se peníze přesouvají.
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