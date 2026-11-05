Výrobci čipů pro umělou inteligenci, AI laboratoře a developeři den po „modré volební tsunami“ v USA počítají ztráty. Úspěch demokratů v hlasování do amerického Kongresu znamená větší tlak na regulaci umělé inteligence.
Výrazný negativní dopad na akcie firem spojených s AI budou mít také výsledky desítek lokálních referend, ve kterých občané jednotlivých států rozhodovali o tom, zda v jejich okolí vzniknou nová datová centra.
Dominanci Demokratické strany neohrozily ani stovky miliard dolarů od Elona Muska, který hrál o svůj vlastní klid. Významnou roli ve volbách měla umělá inteligence hlavně kvůli negativnímu vlivu na ceny energií i obavám z dopadů na pracovní trh a celou ekonomiku.
Co se dočtete dál
- Proč se americká města začínají bouřit proti datovým centrům a jak dopadla referenda.
- Jak demokraté využijí kontrolu nad Kongresem k většímu dohledu nad AI laboratořemi.
- Proč může být vítězství demokratů v Texasu obzvlášť nepříjemné pro Elona Muska.
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