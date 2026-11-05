Výrobci čipů pro umělou inteligenci, AI laboratoře a developeři den po „modré volební tsunami“ v USA počítají ztráty. Úspěch demokratů v hlasování do amerického Kongresu znamená větší tlak na regulaci umělé inteligence.

Výrazný negativní dopad na akcie firem spojených s AI budou mít také výsledky desítek lokálních referend, ve kterých občané jednotlivých států rozhodovali o tom, zda v jejich okolí vzniknou nová datová centra.

Dominanci Demokratické strany neohrozily ani stovky miliard dolarů od Elona Muska, který hrál o svůj vlastní klid. Významnou roli ve volbách měla umělá inteligence hlavně kvůli negativnímu vlivu na ceny energií i obavám z dopadů na pracovní trh a celou ekonomiku.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Proč se americká města začínají bouřit proti datovým centrům a jak dopadla referenda.
  • Jak demokraté využijí kontrolu nad Kongresem k většímu dohledu nad AI laboratořemi.
  • Proč může být vítězství demokratů v Texasu obzvlášť nepříjemné pro Elona Muska.
Vyberte si přístup na míru Předplatné Hospodářských novin
HN mini
45 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 229 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Vyzkoušet za 45 Kč
HN měsíční
90 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 329 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit za 90 Kč
HN roční
3290 Kč za rok
2 měsíce zdarma
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit na rok
Máte již předplatné? Přihlaste se

Baví vás moderní technologie? To byste si neměli nechat ujít newsletter Týden s technologiemi, díky kterému dostanete do téměř pravidelného pátečního e-mailu to nejzajímavější dění a produktové novinky za celý týden.