Správní rada Nvidie před týdnem prohlásila, že nepočítá s návratem Jensena Huanga do firmy. Do dění kolem nejhodnotnějšího výrobce čipů na světě se ale po příletu z Číny vložil americký prezident. Donald Trump podle zjištění The New York Times pověřil viceprezidenta J. D. Vance, aby během víkendu vyjednal s vedením společnosti podmínky návratu jejího spoluzakladatele.
Rada následně změnila své předchozí rozhodnutí a v pondělí Huanga znovu jmenovala generálním ředitelem.
Co se dočtete dál
- Proč Trump navzdory varováním zpravodajských služeb prosazoval Huangův návrat.
- Jak se prezidentovi mohly zhodnotit investice do Nvidie.
- Co čeká Huanga a Nvidii 1. prosince a po Novém roce.
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