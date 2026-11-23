Investoři sledují výsledky, marže, zadlužení i konkurenční postavení. Jen těžko ale mohou předvídat, kdy a jak se intimní a citový život šéfa změní v problém celé firmy. Odchod Marka Hurda z HP připravil akcionáře o miliardy dolarů, skandál kolem zakladatele kasinového impéria Wynn Resorts přinesl společnosti pokuty od regulátorů a žaloby akcionářů. A Nvidia, dosud miláček celého technologického světa, zažívá jednu z nejneobvyklejších manažerských krizí. To vše kvůli milostným avantýrám vysoce postavených lidí.
„Nemyslím, že byste se mnou měl mluvit přímo,“ odpověděl podle listu New York Times Jensen Huang reportérovi, který ho oslovil kvůli vztahu s viceprezidentkou Nvidie. Nebyl to přitom jediný mimomanželský vztah, o kterém média informovala. Druhý den ráno už Huang nebyl šéfem firmy, kterou 33 let budoval.
Co se dočtete dál
- Případy Nvidie, HP a Wynn Resorts ukazují, jak se soukromý život manažera může změnit ve vážné firemní riziko.
- Investoři přitom často nemají šanci takový problém předvídat.
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