Dnešní vydání by mohlo mít podtitul „úspěchy dual use v praxi“. Najdete v něm příklady dvou civilních firem, kterým se otevřela dvířka do obranného průmyslu, a to nejen v Česku. Užitečné čtení přejí Martin Ehl a Petr Zenkner 

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