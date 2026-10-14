Dnešní vydání by mohlo mít podtitul „úspěchy dual use v praxi“. Najdete v něm příklady dvou civilních firem, kterým se otevřela dvířka do obranného průmyslu, a to nejen v Česku. Užitečné čtení přejí Martin Ehl a Petr Zenkner
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