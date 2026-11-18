Dnešní den je připomínkou toho, že demokracii je potřeba i bránit, a to za pomoci nejmodernějších technologií. O jedné z nich, která vznikla v Česku, tu také píšeme. Užitečné čtení přejí Martin Ehl a Petr Zenkner!
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Češi ukázali, jak využít mobilní síť k obraně před drony
Představte si, že máte fungující síť mobilního operátora, která kromě zajištění všech standardních služeb umí – s drobnou úpravou, speciálním softwarem a napojením na armádní systém velení a řízení – monitorovat pohyb neznámých zařízení, tedy například nepřátelských dronů.
No, vlastně to není jen představa, ale zjednodušeně vysvětlení toho, co na nedávném lotyšském cvičení Severoatlantické aliance nazvaném DiBaX předvedla česká společnost Cetin ze skupiny PPF ve spolupráci s americkými firmami ORAN Development Company a Booz Allen.
Co se dočtete dál
- Jaké schopnosti ukázal CETIN na cvičení NATO.
- Proč Česko zatím nemá dronový „deal“ s Ukrajinou.
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