Na jaře 2028 chce Donald Trump v Kennedyho vesmírném centru na Floridě uspořádat velkou airshow CapeWeek. Má konkurovat leteckým přehlídkám v Paříži a ve Farnborough. Konkurence, ale i partnerství Evropy a USA jsou dobře vidět ve zbrojních zakázkách. Třeba u dronových technologií přišla společná obranná aliance NATO s projektem, z něhož těží evropské i americké firmy. Přejeme vám užitečné čtení!
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