Na jaře 2028 chce Donald Trump v Kennedyho vesmírném centru na Floridě uspořádat velkou airshow CapeWeek. Má konkurovat leteckým přehlídkám v Paříži a ve Farnborough. Konkurence, ale i partnerství Evropy a USA jsou dobře vidět ve zbrojních zakázkách. Třeba u dronových technologií přišla společná obranná aliance NATO s projektem, z něhož těží evropské i americké firmy. Přejeme vám užitečné čtení!

Pokud chcete číst náš newsleter Na radaru každé úterý ráno, registrujte si mail.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Co připravilo NATO v protidronové obraně
  • Kdo nabízí českým vojákům nový transportér
  • Co získala pardubická ERA
Vyberte si přístup na míru Předplatné Hospodářských novin
HN mini
45 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 229 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Vyzkoušet za 45 Kč
HN měsíční
90 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 329 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit za 90 Kč
HN roční
3290 Kč za rok
2 měsíce zdarma
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit na rok
Máte již předplatné? Přihlaste se