V Evropě se v obraně dějí věci, experimentuje se, rozjíždí se výroba novinek. Současná vláda ale naplánovala české armádě v jejím vývoji stagnaci. České firmy, které nespí, proto hledají příležitosti spíš v zahraničí. Přejeme vám užitečné čtení!
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Krásné sny o nových osmikolkách pro armádu
Podle nové Koncepce výstavby Armády České republiky do roku 2040 (KVAČR) by v roce 2031 měli čeští vojáci začít dostávat nový osmikolový obrněný transportér, tedy náhradu současného Panduru. V KVAČR je poznámka, že projekt není krytý rozpočtem. Současná vláda chce do konce svého mandátu držet obranné výdaje na dvou procentech HDP – což prakticky neumožňuje rozjet jakýkoliv větší nákup, protože dostupné peníze půjdou na už podepsané a rozjeté projekty. V tomto případě by podle zatím neoficiálních odhadů šlo zhruba o 250 vozidel v ceně od 30 do 40 miliard korun.
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