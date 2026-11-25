Politici mají v obraně nápady, které často neodpovídají průmyslové realitě. O jednom takovém z českých luhů a hájů píšeme v dnešním vydání. Užitečné čtení přejí Martin Ehl a Petr Zenkner.
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K čemu chce doopravdy Andrej Babiš protiraketovou obranu
Je v tom jistý paradox: Andrej Babiš nechce dávat na obranu velké peníze, ale zároveň neustále mluví o potřebě nákupu systému protiraketové obrany, což jsou jedny z nejdražších zbraní. Možná v tom může být motivace, kterou jsme zaslechli v kuloárech: Vyšlo mu v průzkumech, že i jeho voliči si dokážou představit, že na Česko spadne nějaká raketa, a tudíž by si mohl vybudovat politický pomník tím, že se přinejmenším bude snažit takový systém koupit. A rozjednaný obří nákup hodí na jakoukoliv budoucí vládu, a kdyby se náhodou nepovedl, tak své nástupce může kritizovat.
Co se dočtete dál
- K čemu chce doopravdy Andrej Babiš protiraketovou obranu.
- Dvě poznámky k L-39 Skyfox na Ukrajině.
- Jeden polský tip. Příležitost pro české investory i konkurence pro české zbrojaře.
- Úzké hrdlo pro Patrioty v Česku?
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