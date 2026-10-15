Drtivá většina českých majitelů firem a manažerů by zřejmě chtěla řešit problémy, které mají Tomáš Mejzlík a Jan Hruška. Ti spoluvlastní prudce rostoucí inženýringovou a výrobní společnost v oboru, který prožívá celosvětový boom, a stojí v jejím čele. Střídají se u nich zástupci špičkových firem zajímajících se o jejich výrobek – anebo také investoři se zájmem o odkup podniku s loňským obratem 200 milionů korun, letošním 600 milionů a příští rok je v plánu miliarda.
„Dostáváme pořád větší nabídky, ale s Tomášem nás to baví, rosteme, můžeme se neustále učit a děláme to se špičkovými lidmi, které jsme našli – šéf výroby přišel z Tatry, šéfka lidských zdrojů z Notina a finanční ředitelka je taky výborná,“ vysvětluje Jan Hruška, oficiální dvojka firmy a šéf obchodu.
Co je to za firmu a co vlastně vyrábějí?
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