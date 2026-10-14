Investiční skupina Rockaway Capital dále rozšiřuje své portfolio v západní Evropě. Od holdingu Travelopia, který vlastní fondy amerického obřího investiční domu KKR, získala stoprocentní podíl v britské společnosti Experience Education. Ta se specializuje na organizaci školních a vzdělávacích pobytů pro mládež.
Finanční parametry transakce firmy nezveřejnily, tržby akvírované skupiny dosahují v přepočtu téměř 2,5 miliardy korun.
Akvizice pro českou investiční skupinu představuje první přímý vstup na britský trh v tomto odvětví. Společnost Experience Education bude zařazena do private equity portfolia v rámci fondu Rockaway Fund.
Britská skupina patří ve své zemi k největším hráčům v oboru. Každoročně spolupracuje přibližně s 1400 školami a na tuzemské i zahraniční vzdělávací pobyty vypraví téměř 100 tisíc žáků a studentů. Zastřešuje celkem šest etablovaných značek – Travelbound, SkiBound, Edwin Doran, Masterclass, World Challenge a JCA. Působí jako jediný operátor na britském trhu ve všech hlavních segmentech školního cestování.
Klíčové je udržet bezpečnost a střední třídu. V Česku se žije kvalitně a za to stojí bojovat, říká Havrlant
Současné vedení britské firmy v čele s výkonným ředitelem Johnem Uptonem ve svých funkcích zůstává. Rockaway plánuje z britské platformy vytvořit základ pro širší konsolidaci silně roztříštěného evropského trhu. Expanze má probíhat jak organickým růstem, tak pomocí dalších akvizic v Británii i na evropském kontinentu. „Uvnitř velké skupiny KKR se společnosti nedostávalo patřičné pozornosti, což vnímáme jako obrovskou příležitost,“ komentuje akvizici Robert Chmelař, řídící partner private equity fondu Rockaway Alpha.
Zakladatel skupiny Jakub Havrlant zdůraznil, že cílem je stavět na předchozích zkušenostech s rozvojem a škálováním firem na zahraničních trzích – konkrétně zmínil skupiny Euromedia Group. Tu od vstupu v roce 2017 postupně rozšiřovala o další nakladatelské značky, distribuční aktivity i síť knihkupectví Luxor.
V oboru cestování Rockaway už v minulosti působila, ale šlo o tradiční dovolenkové zájezdy. V roce 2016 koupila prodejce zájezdů Invia přibližně za dvě miliardy korun. Po devíti letech firmu prodala polskému WP Holding téměř za 240 milionů eur, tehdy v přepočtu přibližně šest miliard korun.
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