Mezi českými start-upy je to pravděpodobně největší první finanční kolo, tzv. Series A, v historii. Minimálně mezi těmi, které byly veřejně oznámeny. Duvo, za kterým stojí tým okolo zakladatele Rohlik Group Tomáše Čupra, vyvíjí AI agenty pro automatizaci firemních procesů.

Teď v investičním kole Series A nabírá od investorů v čele s britským fondem Balderton Capital 32 milionů dolarů (zhruba 700 milionů korun). K tomu přispěly také investiční fondy Index Ventures, Credo Ventures a Northzone, které už do Duva investovaly dříve.

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