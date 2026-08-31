Planeta AI je opět tady. Po loňském úvodním ročníku se největší byznysová AI konference v Česku vrací ještě větší a lepší. Hospodářské noviny ji uspořádají 14. září ve vysočanském O2 universu a představí se na ní dvacítka řečníků.
Mezi hlavní osobnosti programu patří zakladatel Rohlíku a Duvo AI Tomáš Čupr, šéf slevového portálu Groupon Dušan Šenkypl, spoluzakladatel start-upu BottleCap AI a jeden z předních českých expertů na umělou inteligenci Tomáš Mikolov a Martin Rehák, zakladatel společnosti Resistant AI.
Planeta AI opět přinese plejádu největších českých odborníků, jejich pohled na to, co už dnes AI umí a kam směřuje, a také konkrétní ukázky, jak nejchytřejší české firmy AI ve velkém využívají. Budou nás zajímat use casy i nástrahy, které zapojení umělé inteligence do firem přináší.
Pod svou AI kapotu nechá na akci nahlédnout řada předních českých firem: vystoupí například Petr Hirš (O2), Miloš Mastník (České Radiokomunikace), Petr Zelenka (Adastra), Juraj Jánošík (Eset), Lubomír Forejtek (Aricoma), Bohuslav Paule (Lumnio), Jan Čurn (Apify), Bohumír Zoubek (Profinit), Karla Štěpánová (ČVUT) či Jan Hospodka (Shoptet).
Jak si správně pustit AI do firmy. Alza, Rohlík a další ukázaly, jak ji používají dovnitř i navenek
Své poznatky přidají Matyáš Zetek (McKinsey) a Jan Hejtmánek (Deloitte) a závěrečný „big picture“ přinese kněz, biolog a pedagog Marek Orko Vácha. Kompletní program a prodej vstupenek najdete zde.
Na prvním ročníku eventu Planeta AI jsme si ukázali, jak umělá inteligence proniká do firem. Teď už je vidět, jak mění jejich fungování i byznysmodely. Dorazte na druhý ročník konference a zjistěte, co to znamená pro vás, váš byznys a jeho budoucnost. Jasně, přehledně, byznysově a česky.
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