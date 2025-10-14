Nemá cenu vás přesvědčovat, že umělá inteligence mění svět – AI je velmi intimně technologie dneška. Těmito slovy zahájil Michal Pěchouček, ředitel Centra umělé inteligence na ČVUT, svou přednášku na konferenci Planeta AI. Hospodářské noviny ji uspořádaly v Planetáriu Praha, aby ukázaly nasazení umělé inteligence v byznysu.
Na Planetě AI vystoupili experti, zástupci politické i akademické sféry a především lidé, kteří v největších a nejprogresivnějších českých firmách mají AI na starosti. Pod svou „kapotu“ dali nahlédnout například šéfové a manažeři z Rohlíku, Alzy, Komerční banky, PwC, televize Nova, Vodafonu, Siemensu a dalších. Soubor vybraných přednášek a vystoupení z konference Planeta AI si můžete zakoupit zde.
„Globální trh umělé inteligence na konci roku 2024 dosáhl velikosti 279 miliard dolarů a očekává se, že do roku 2032 vzroste až na 3,5 bilionu dolarů. To je myslím zásadní argument, proč propojovat byznys s AI. Není to bublina,“ uvedl Pěchouček s tím, že téma umělé inteligence už zažilo svoje „zimy“ a splasknuté bubliny v minulém století. „Byznys a společnost očekávaly od AI nemožné, přičemž byl nedostatek výpočetního výkonu, nedostatečné vědecké zázemí a neexistovala datová základna, na které by se dala AI trénovat. Od konce nultých let je ale všeho dostatek.“
Záznam konference
Umělá inteligence je všude okolo nás, o masivním nasazení vypovídá i fakt, že každý den je zadáno přes čtyři miliardy takzvaných promptů.
Michal Stachník, šéf českého a slovenského Microsoftu, na konferenci nabídl své desatero doporučení, jak si pustit AI do firmy. V něm popsal základní principy a hned první bod o používání shadow AI, tedy stínové umělé inteligence, měl naléhavý tón. „Každý zaměstnanec nějakou formu generativní umělé inteligence používá, jen o tom většinou nevíme,“ odkázal Stachník na průzkum mezi 30 tisíci zaměstnanci zákazníků Microsoftu po celém světě. Pro Česko z Word Trend Indexu vyplynulo, že jich v roce 2024 bylo 90 procent.
Proto Stachník doporučuje: „Dejte lidem firemní AI, aby vám nepoužívali nějakou jinou. Je to z jednoduchého důvodu – každý do toho dává firemní data, a to nechcete z pohledu kompromitace či compliance.“ Mimochodem, Stachníkův závěrečný slide, kterým shrnoval celé desatero, se stal mezi téměř třemi stovkami návštěvníků nejfotografovanějším slidem celého programu Planety AI.
Jak to dělá Rohlík
Na konferenci vystoupil také Michal Kecera, jenž vede datové a AI týmy v Rohlík Group. Ukázal tři oblasti, v nichž umělou inteligenci v největším českém online supermarketu používají: v produktu, v produktivitě vývoje a ve vlastních AI agentech.
Podle Kecery lidé za pár let nebudou na internetu nakupovat jako dnes – tedy že by v digitálním nákupním košíku vyhledávali zboží. „Že zakliknete tady tři banány a tady jeden chleba? Myslíme si, že v budoucnosti bude nakupování spíš konverzace. Pobavíte se s vaším AI asistentem, řeknete, jestli to je klasický týdenní nákup nebo je to třeba na zítřejší grilovačku, a na konec řeknete, že to je všechno a ať to objedná na ranní doručení,“ popisuje Kecera.
První kroky už Rohlík v tomto směru udělal: jeho Maia je nákupní asistentka, která má přístup k různým nástrojům a databázím a pomáhá nakupujícím. „Když jí něco povíte, tak se to snaží splnit.“
Kecera zdůraznil, že když dnes něco ve firmě budují, dávají si záležet, aby to bylo připravené na takovou budoucnost. Rohlík pomocí AI také zvyšuje efektivitu provozu a výkonnosti zaměstnanců – dal příklad s newsletterem pro zákazníky. Dřív na něm muselo spolupracovat pět lidí napříč třemi odděleními a trvalo to týden, dnes je na to vytvořený AI agent, který pomůže vybrat téma, udělat text a obrázky. Člověk do tvorby newsletteru může v každém kroku zasáhnout a zadání upravit.
Rohlík je podle Kecery datově smýšlející firma, ale datařů nemá nazbyt. „Byla tam disproporce mezi počtem lidí a objemem práce, proto jsme vytvořili datového AI analytika a představili ho jako novou posilu týmu,“ uvedl Kecera s tím, že výstupy nejsou vždy na stejné úrovni jako s lidským pracovníkem, ale toto řešení pomáhá zvýšit „výtlak“ datového oddělení. „Každý z firmy má v podstatě k dispozici svého datového analytika,“ dodává.
Pod kapotou Rohlíku běží celá řada AI nástrojů, Kecera ve své přednášce představil například automatickou předpověď velikosti poptávky na základě datových modelů, předpovědi počasí a tak dále. Dalším příkladem byly nástroje, které „dávají vývojářům superschopnosti“.
Vedení Rohlíku se pravidelně jezdí o AI „nachytřovat“ do Silicon Valley, nedávno tam parta lidí okolo zakladatele Tomáše Čupra byla na čtyřdenní cestě plné schůzek. „V San Francisku má každý billboard něco s AI, v Praze jsem viděl jeden,“ říká Kecera. „A tam nikdo nemluví o regulaci, ale jak AI posunout dále.“
Jak to dělá Alza
Alza na konferenci Planeta AI měla dva své zástupce. Adam, což je humanoidní robot model Unitree G1 EDU vysoký 130 centimetrů s cenovkou dosahující téměř dva miliony korun, ukázal, jak firma uvažuje nad budoucností. Alza si chce vybudovat robotické know-how a rozšiřovat nabídku o další typy – je to příprava na očekávaný pokles cen, který by měl z humanoidních robotů udělat běžnou součást domácností i firem.
Po Adamovi, který předvedl dobrou chůzi i běh, podání ruky, mávání či objímání, nastoupil na pódium Radovan Parrák, datový šéf Alzy. „Naše AI cesta je hodně postavená na datech, denně jich zpracujeme 5 TB. S nimi pak u nás pracuje více než 500 lidí, včetně padesátky takzvaných datařů,“ přiblížil s tím, že Alza má nasazených několik AI produktů včetně vyhledávání či doporučování produktů, hlídání nezávadnosti produktových fotek i jejich popisků. Zároveň ukázal, jak AI pomáhá předpovědět, kdo si kdy co objedná, aby zboží mohl e-shop včas připravit. „Na to, že vám brzy dojde zubní pasta, většinou myslíme dřív než vy.“
AI pomáhá i zaměstnancům Alzy. Mají k ruce takzvaného researchera, což je agent od Copilotu od Microsoftu. „Je to strašně užitečné, třeba když se připravujete na nějaký interní mítink a potřebujete udělat rychlou přípravu, co se v konkrétním tématu stalo za poslední tři měsíce,“ popisuje Parrák.
Nad interní „wikipedii“ nazvanou Vševěd postavili v Alze dotazovacího asistenta, který pracuje s uloženými znalostmi – ať už jde o směrnice, dokumentace, nebo návody, jak co udělat. Řada interních AI nástrojů je i pro produktové manažery, designéry, HR náboráře i pro softwarový refactoring, tedy modernizaci kódu.
