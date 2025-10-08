Více než dvě desítky řečníků a tři stovky hostů v pondělí zcela zaplnily pražské Planetárium. Dorazili na největší byznysovou konferenci o umělé inteligenci v Česku pod názvem Planeta AI. Promluvili na ní například profesor Michal Pěchouček, zakladatel Centra umělé inteligence na ČVUT, přední odborník Jan Romportl, filozof a sloupkař HN Tomáš Sedláček či výzkumník ze Stanfordovy univerzity Maty Boháček.
Nahlédnout pod svou AI kapotu nechali i zástupci významných českých firem, od těch největších jako Microsoft, Vodafone, KB či Siemens, přes poradenské a právnické společnosti PwC a Havel & Partners, až po progresivní firmy jako Rohlík, Alza, SpaceKnow či Rossum. Podívejte se, jak to na Planetě AI vypadalo.
Jak to vypadalo na Planetě AI
