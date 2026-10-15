Indie příští rok předstihne Japonsko a stane se čtvrtou největší světovou ekonomikou. Podle agentury AFP to vyplývá z nyní zveřejněné prognózy Mezinárodního měnového fondu (MMF), která porovnává odlišný ekonomický vývoj těchto dvou asijských zemí. Japonsko by se podle tohoto odhadu mohlo v roce 2027 propadnout až na šesté místo za Británii.

MMF očekává, že letos si Japonsko ještě udrží pozici čtvrté největší ekonomiky světa. Před ním budou Spojené státy, Čína a Německo. Za ním mají následovat Británie, Indie a Francie.

V roce 2027 ale podle MMF nastane výrazná změna. Čtvrtou největší ekonomikou světa s HDP dosahujícím 4,52 bilionu dolarů (98 bilionů korun) se díky silnému růstu své ekonomiky stane Indie.

Za ní by měla následovat Británie (s HDP 4,49 bilionu dolarů) a Japonsko (HDP 4,47 bilionu dolarů). Pozici sedmé největší světové ekonomiky s HDP 3,65 bilionu dolarů si má udržet Francie.

Fond pracuje s nominálním hrubým domácím produktem (HDP), který na rozdíl od reálného HDP není očištěn o inflaci. Pokud v ekonomice roste inflace nebo ceny, může se nominální HDP zvyšovat i v případě, že fyzické množství vyrobeného zboží a služeb nestouplo.

Představitelé MMF na čtvrteční tiskové konferenci v Bangkoku, která se konala na okraji výročních zasedání MMF, podle AFP vyzdvihli mimořádnou odolnost indické ekonomiky. Fond už zvýšil prognózu hospodářského růstu Indie pro rok 2026 o 0,6 procentního bodu na sedm procent. Zdůvodnil to silnou domácí poptávkou a stabilním sektorem služeb. Očekává, že země, která těží i z rozsáhlých investic do technologií, dosáhne sedmiprocentního růstu i v příštím roce.

Japonská ekonomika naopak podle prognóz MMF letos vzroste pouze o 0,7 procenta. A stejný růst jí fond předpovídá také v roce 2027.

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