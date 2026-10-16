Rusko převádí pod dočasnou správu místní aktiva dalších evropských firem. Podle agentury Reuters to vyplývá z výnosu prezidenta Vladimira Putina. Kreml krok označil za odpověď na podporu zemí Evropské unie Ukrajině, je ale podle něj vratný.
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Výnos se zaměřuje na majetek patřící francouzskému výrobci podlahových krytin Tarkett, německému výrobci obalů Menshen, švédskému výrobci obalů Sverige International Holdings a nizozemskému výrobci obalů Sonoco. Navazuje na podobný krok z minulého měsíce namířený proti potravinářskému gigantu Nestlé a maloobchodním řetězcům Auchan a Metro.
Vztahy mezi Ruskem a EU klesly na nové minimum kvůli podpoře, kterou unijní blok poskytuje Ukrajině, píše agentura Reuters. Nejnovější opatření namířené proti evropským společnostem přišlo před pátečním vystoupením ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na summitu EU a zároveň v době, kdy se objevují zprávy, že by Spojené státy mohly usilovat o získání kontroly nad některými ruskými aktivy zmrazenými v Evropě.
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