Prvním kamínkem byla před dvěma roky koupě garážové firmy z České zemědělské univerzity. „Nemělo to být primárně o defence, ale inkubace zajímavých myšlenek. Kluci měli kvadrokoptéry a hezkého pásového robota. A já si myslela, že půjdeme cestou korporátního venture kapitálového fondu,“ přibližuje v rozhovoru HN úvodní krok nové technologické skupiny z obranného sektoru její šéfka a zakladatelka Anna Růžičková.
„Když jsem s nimi jednala, tak jsem začala rozmotávat tohle odvětví a úplně mě to pohltilo,“ vysvětluje vznik S-Tech Group životní partnerka jednoho z mocných hráčů českého průmyslu Jaroslava Strnada staršího. Dnes vede rozrůstající se skupinu několika podniků. Zatím jde celkem o sedmdesát lidí a obrat 200 milionů korun, do tří let ale plánují zamířit ke třem miliardám.
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