Každý, kdo se někdy vrátil k fyzickému tréninku po delší pauze, pravděpodobně prošel obdobím frustrace. První dny či týdny cítil těžké nohy, rychle se unavil a mnohým se do mysli vkrádal pocit, že veškeré dříve vynaložené úsilí bylo k ničemu a on musí začít znovu od nuly. Ne nadarmo se ostatně v angličtině používá úsloví „if you don’t use it, you lose it“, což se dá do češtiny přeložit „co nepoužíváš, o to přijdeš“.

Jak ale ukazuje nový výzkum, tahle slova minimálně u fyzického cvičení neplatí. Podle vědců si svalové a jaterní buňky uchovávají „vzpomínky“ na každý trénink, díky čemuž se po návratu k fyzické aktivitě po období nečinnosti rychleji zlepšuje vytrvalost a lépe reguluje hladina cukru v krvi.

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