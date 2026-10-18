Ještě před rokem ČD Cargo počítalo s tím, že bude dál propouštět zaměstnance po stovkách. Jen za rok 2025 odešlo asi 1400 lidí, především ve dvou velkých vlnách. A podobný počet měl podle tehdejších plánů odejít i letos.

Nový šéf firmy Radim Ječný ale otočil kormidlem na druhou stranu – útlumový program opustil a nákladní divize Českých drah teď znovu nabírá.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Co se ve firmě změnilo?
  • Koho teď ČD Cargo shání nejvíc a kolik nabízí?
  • A byl útlumový program chybou?
Vyberte si přístup na míru Předplatné Hospodářských novin
HN mini
45 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 229 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Vyzkoušet za 45 Kč
HN měsíční
90 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 329 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit za 90 Kč
HN roční
3290 Kč za rok
2 měsíce zdarma
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit na rok
Máte již předplatné? Přihlaste se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.