Čínská ekonomika ve třetím čtvrtletí meziročně vzrostla na 4,5 procenta. Tempo růstu tak zrychlilo ze 4,3 procenta v předchozím čtvrtletí a překonalo očekávání analytiků. Ekonomiku podpořil silný vývoz, čínští spotřebitelé však zůstávají při utrácení opatrní. Vyplývá to z údajů, které v pondělí zveřejnil čínský statistický úřad.
Analytici oslovení agenturou Reuters očekávali, že hrubý domácí produkt (HDP) ve třetím čtvrtletí vzrostl o 4,4 procenta po slabém růstu v předchozím kvartále. Výsledek za druhé čtvrtletí byl nejslabší od čtvrtého čtvrtletí 2022, kdy Čína utlumila ekonomiku kvůli pandemii nemoci covid-19.
Ve srovnání s předchozím čtvrtletím HDP stoupl o 1,2 procenta po růstu 0,9 procenta ve druhém kvartále. Analytici čekali zvýšení o 1,1 procenta.
Výsledek přiblížil čínskou ekonomiku ke splnění oficiálního ročního cíle růstu, a to v době, kdy její obchodní partneři pociťují stále naléhavější potřebu vyrovnat obchodní deficity. Podle analytiků by Peking mohl dosáhnout svého cíle, který počítá za celý rok s růstem v rozmezí 4,5 procenta až pět procent, bez nutnosti uchýlit se k dalším stimulačním opatřením, a to mimo jiné i díky nedávné mírné fiskální a měnové podpoře. Loni čínská ekonomika vzrostla o pět procent.
Analytik ITC Markets Andy Ji ale upozornil, že složení růstu zůstává hluboce nevyvážené. „Růst je tažen exportem a státem. Domácí poptávka ještě není soběstačná a realitní sektor nevykazuje žádné dno,“ dodal. Ekonomka Société Générale Michelle Lamová dodala, že bez rozhodného posunu v politice směrem k podpoře příjmů domácností a spotřeby zůstane Čína pravděpodobně uvězněna v dlouhotrvajícím období nízké inflace a podprůměrného růstu.
Čínský jüan v reakci na zprávu, která zmírnila tlak na politiky, aby přišli s agresivnějšími stimulačními opatřeními, posílil vůči dolaru na nejvyšší úroveň od července 2022. Rostly i akcie.
Domácí poptávka v Číně oslabila. Na tom se podepsal dlouhotrvající útlum na realitním trhu, který snížil bohatství domácností a přiměl obyvatele více šetřit. Přesto, díky silnému vývozu, který představuje jeden z mála pozitivních faktorů, je Čína na dobré cestě překonat loňský rekordní obchodní přebytek ve výši 1,2 bilionu dolarů (asi 26 bilionů korun), napsala agentura AP.
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V minulém měsíci čínský vývoz vzrostl o 36 procent a země od ledna do září již dosáhla přebytku 938 miliard dolarů. Mnozí obchodní partneři Číny se obávají, že jejich domácí průmyslová odvětví a ekonomiky čím dál více ohrožuje příliv levnějšího čínského zboží.
Představitel statistického úřadu Mao Šeng-jung uvedl, že za devět měsíců čínská ekonomika vzrostla o 4,6 procenta. Tento růst byl podle něj „těžce vydřený“ a připustil nerovnoměrný a nedostatečný rozvoj. K růstu od počátku letošního roku přispěly z více než 40 procent špičkový zpracovatelský průmysl, digitální ekonomika a moderní služby.
Hlavní ekonom pro oblast Asie a Tichomoří z Conference Board Max Zenglein ale zároveň upozornil, že oficiální celkový údaj o růstu se stává stále méně spolehlivým ukazatelem toho, jak si vede ekonomika jako celek. Důvodem je, že tento údaj zakrývá rostoucí rozdíly mezi odvětvími, regiony a domácnostmi. Peking čelí obtížným kompromisům a řešení domácích nerovnováh se může ukázat jako náročnější než zvládání vnějších tlaků, dodal.
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