Největší čínský výrobce elektroaut BYD spustil na závěr velkých slevových akcí spojených s černým pátkem výraznou kampaň. V Německu láká zákazníky na Black Friday slevy až 50 procent, v maximální výši jde o úspory až 24 tisíc eur (více než půl milionu korun). Je v nich ale skrytý háček. Automobilka zlevnila svá elektroauta a plug-in hybridní vozy i pro české zákazníky, slevy jsou ale nižší a na omezenější počet modelů než v Německu. Proč?
Co se dočtete dál
- O jak velké slevy jde.
- Proč jsou v Německu vyšší.
- Jaká auta jsou ve slevách.
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