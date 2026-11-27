Z německých automobilek v poslední době nechodí dobré zprávy. V problémech jsou hlavní výrobci, tedy koncern Volkswagen (VW), Mercedes-Benz a BMW. Klesají jim zisky, ztrácejí pozice v Číně, k tomu ještě rozsáhlé propouštění a zavírání továren nebo částečný přesun výroby z Německa do východní Evropy. Do toho se bouří zaměstnanci všech tří značek a například ve VW začal mezi vedením a odbory otevřený boj o nejbližší budoucnost firmy.
Na pozadí těchto událostí šéf Kielského institutu pro světovou ekonomiku Moritz Schularick říká, že si Německo musí uvědomit, že v autoprůmyslu je nyní rozvojovou zemí a vepředu je Čína. Respektovaný a hojně citovaný německý ekonom svojí poznámkou vyvolal ve své zemi rozruch.
Co se dočtete dál
- Co německý ekonom navrhuje.
- Jak moc je to průchodný plán.
- Co se ve VW děje.
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