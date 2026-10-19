Na letošní zářijový termín zkoušek na insolvenčního správce se přihlásilo celkem 15 zájemců. Neprošel však ani jeden, což se za poslední tři roky ještě nestalo. Ani v předchozích termínech to s úspěšností uchazečů nebylo ale příliš slavné. Nejlépe dopadly testy letos v květnu, kdy sítem prošlo šest z deseti lidí, jinak se úspěšnost pohybovala od 18 do 42 procent.
Kdo za nevalný výsledek uchazečů o profesi insolvenčního správce může? Sami hovoří o tom, že na řadu otázek v testech nelze odpovědět jednoznačně a na vypracování nemají dostatek času. Ministerstvo spravedlnosti se hájí, že podmínky jsou nastavené tak, aby prověřily dostatečnou odbornost uchazečů.
Co se dočtete dál
- Jak neúspěšní uchazeči popisují zkoušky?
- Jak reaguje ministerstvo na výtky?
- Jak se k tomu staví dlouholetí insolvenční správci?
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