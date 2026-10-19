Do čtyřmiliardového tendru státního podniku Lesy České republiky (LČR) na lesnické práce, těžbu a prodej dřeva v letech 2027 až 2031 podalo nabídky 36 firem. Po loňské pauze dala nabídky i firma Uniles z koncernu Agrofert. Loni se do tendru 2026+ přihlásilo 40 firem. Lhůta pro podání nabídek vypršela pondělí v 10:00. Nyní bude podnik nabídky kontrolovat a hodnotit. ČTK to řekla mluvčí firmy Eva Jouklová. Tendr se skládá ze 37 zakázek. LČR spravují téměř polovinu lesů v zemi a každoroční zadávání lesnických prací soukromým firmám je základním nástrojem hospodaření podniku.
Firmy podaly na 37 územních jednotek, které jsou v tendru 2027+, celkem 348 nabídek, což představuje v průměru 9,41 nabídky na jednu zakázku. To je na úrovni loňského tendru, kdy na zakázku připadalo 9,85 nabídky.
„O zakázky Lesů ČR je stále velký zájem, což dokazuje, že spolupráce se státním podnikem je pro firmy zajímavá a vyhledávaná. Nejpozději do poloviny prosince tohoto roku počítáme s uzavřením smluv,“ uvedl generální ředitel podniku Josef Vojáček.
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Odhadovaná hodnota poptávaných služeb a prací v tendru je 4,18 miliardy korun. Soutěží se o 5,4 milionu metrů krychlových dřeva k těžbě. Zakázky zahrnují práce na 229 tisících hektarech lesa. Firmy také zajistí obnovu 6600 hektarů lesa, vypočítal podnik aktuální hodnoty tendru. Tendry podnik vypisuje takzvaným senátním systémem, kdy každý rok soutěží práce přibližně na pětině území.
Tendry jsou dvojího typu. Na 32 jednotkách budou firmy dělat takzvanou komplexní zakázku, která zahrnuje pěstební práce a těžbu dřeva, jež si firmy samy zobchodují či zpracují. Podnik zde dostal od 32 firem 291 nabídek. U 26 komplexních zakázek budou firmy pro Lesy ČR pracovat pět let, tři zakázky jsou dvouleté a tři jsou na jeden rok.
Na zbývajících pěti jednotkách budou firmy dělat pouze pěstební práce a těžbu, vytěžené dřevo si zobchodují samy Lesy ČR. Podnik zde eviduje 57 nabídek od 19 firem, přičemž všech pět lesnických zakázek je na pět let.
Uniles, který patří k předním českým lesnickým firmám, podal do tendru 26 nabídek, odpověděla mluvčí na dotaz ČTK. Z toho 21 nabídek Uniles podal na takzvanou komplexní zakázku a pět nabídek dal na všechny jednotky s pěstebními pracemi a těžbou.
Loňského tendru se firma podle tehdejšího vyjádření mluvčího Agrofertu Pavla Heřmanského neúčastnila kvůli spekulacím a atakům na firmy Agrofertu. V minulosti Uniles kontrakty u LČR získával. V tendru 2025+ z 12 soutěžených jednotek získal šest, v tendru 2024+ získal dva kontrakty z 59 a v tendru 2023+ získal z 84 jednotek 16 kontraktů. Koncern Agrofert, jehož akcie vložil v únoru premiér Andrej Babiš (ANO) s cílem vyřešit střet zájmů do svěřenského fondu, patří k největším skupinám v Česku.
V loňském tendru 2026+ byla nejúspěšnější lesnická firma LDF Rožnov z Hradce nad Moravicí na Opavsku. Ze 40 soutěžených jednotek získala kontrakty na osmi. Uspěly i firmy Kloboucká lesní a Opavská lesní se sedmi a šesti kontrakty. Zakázky si rozdělilo 13 firem.
Lesy ČR v prvním pololetí přes nižší těžbu dřeva zvýšily hrubý zisk meziročně o 23 procent na 3,95 miliardy korun. Tržby za vlastní výrobky a služby podniku vzrostly o sedm procent na 8,9 miliardy korun, těžba dřeva klesla o osm procent na 3,92 milionu metrů krychlových.
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