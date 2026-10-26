Kotované firmy, které vydělávají na softwaru, internetových platformách a IT službách, mají ve Spojených státech hodnotu 15 až 31 bilionů dolarů, podle toho, kolik z Applu, Amazonu a Nvidie počítáte jako software. V Evropě včetně Británie a Švýcarska je to jeden až dva biliony. Kdo chce dokázat, že starý kontinent zaostává, začíná tímhle číslem. Stejný obraz dává obchodní bilance. Evropa prodává Americe stroje, auta a léky, Amerika Evropě cloud, software, reklamu a licence. V roce 2024 měla Evropa ve zboží přebytek zhruba 231 miliard dolarů a ve službách schodek 173 miliard.

Můj argument je opačný a má tři body. Umělá inteligence zlevnila software, takže firmy, které žijí z jeho prodeje, trh právě přeceňuje. Amerika přesto sype skoro bilion dolarů ročně do jediného vstupu, jehož cena padá nejrychleji. A hodnota se stěhuje do fyzického světa, kde je Evropa silná a kde si Spojené státy pilně škodí samy.

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Co se dočtete dál

  • Jak klesají náklady na modely AI a co to znamená pro ocenění softwarových firem.
  • Jaký dopad mají masivní kapitálové výdaje amerických technologických gigantů na globální rozdělení hodnoty v ekonomice.
  • Do jaké míry jsou softwarové produkty nahraditelné.
  • Jak evropské průmyslové kapacity, robotizace a výrobní dovednosti mohou změnit konkurenční rovnováhu.
  • Jak politická nestabilita a obchodní zásahy ve Spojených státech ovlivňují investice do továren.
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