Americkému provozovateli internetové streamovací platformy Netflix vzrostl ve třetím čtvrtletí čistý zisk o téměř 44 procent na 3,66 miliardy dolarů (79,2 miliardy korun). Výsledky překonaly očekávání, firma ale současně zveřejnila prognózu na čtvrté čtvrtletí, která zaostala za odhady analytiků. Tržby ve třetím čtvrtletí vzrostly o 12 procent na 12,87 miliardy dolarů. Tempo růstu ale bylo nejnižší za téměř tři roky.
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Firma se již několik čtvrtletí potýká s problémy při naplňování očekávání investorů. Může za to konkurence jiných streamovacích služeb, herního průmyslu a sportu.
Firma nezveřejnila celkové údaje o počtu hodin strávených ve třetím čtvrtletí sledováním obsahu předplatiteli. V červenci uvedla, že v první polovině roku předplatitelé strávili sledováním obsahu 97 miliard hodin, což byl meziroční nárůst o dvě procenta. Ve druhé polovině loňského roku firma také přestala zveřejňovat počty předplatitelů. Netflix ale zdůraznil růst mimo USA a uznal, že na domácím trhu je jeho výkon slabší.
„Netflix předvedl kvartál, který vypadá lépe, než jak ho trh přijal, ale jen na první pohled. Zisk na akcii překonal konsenzus o šest procent, ale podle samotného vedení za tím stojí hlavně načasování nákladů, nikoli zásadní zlepšení byznysu,“ uvedl analytik Portu Marek Malina. Tržby naopak jen splnily očekávání a jejich růst zpomalil. „Hlavním zklamáním je reklama, na které investoři postavili příběh druhého růstového pilíře,“ dodal.
Ve čtvrtém čtvrtletí firma očekává čistý zisk 2,79 miliardy dolarů a zisk na akcii 67 centů. Analytici počítají se ziskem až 3,07 miliardy dolarů a 73 centů na akcii. Netflix také snížil prognózu příjmů z reklamy pro letošní rok na zhruba 2,7 miliardy dolarů z původních zhruba tří miliard. Odůvodnil to tím, že některé funkce reklamních produktů byly zaváděny o něco pomaleji, než se očekávalo.
Média nedávno uvedla, že Netflix se chystá propustit zhruba 1000 zaměstnanců, tedy asi šest procent celkové pracovní síly. Většina rušených míst má být v týmech zabývajících se produkty, technologiemi, právními záležitostmi a lidskými zdroji.
Konkurence ostatních streamovacích služeb nutí Netflix více usilovat o získávání nových předplatitelů i o udržení těch stávajících, a to jak mezi platícími zákazníky, tak u uživatelů, kteří sledují obsah s reklamami. Firma proto rozšiřuje nabídku o živé sportovní přenosy, včetně velkých sportovních událostí, a vedle toho investuje také do her a kratších videí. Dohody o vysílání živých přenosů uzavřela například s ligou amerického fotbalu NFL a wrestlingovou organizací WWE.
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