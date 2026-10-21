Pardubická společnost ERA vyvinula nový systém elektronického boje. Tvoří ho síť menších vysílacích stanic, které napodobují signály skutečných radarů. Protivník tak může zaměřit útok na falešné cíle, zatímco skutečné radary zůstávají chráněné. Díky relativně nízkým nákladům na jednotlivé stanice lze vytvořit dojem, že armáda má více radarů, než je skutečnost, uvedla firma v tiskové zprávě. ERA, která se dosud specializovala na pasivní sledovací systémy, tak rozšířila působení do oblasti aktivních senzorů.
Radary patří k důležitým prostředkům vojenského průzkumu a protivzdušné obrany. Vysílání ale může prozradit jejich polohu, což z nich činí jeden z cílů nepřátelských útoků. Jejich vyřazení může výrazně omezit schopnost armády sledovat vzdušný prostor a odhalovat hrozby. Význam ochrany těchto systémů ukázala také válka na Ukrajině, uvedla firma.
„Jednotlivé vysílací stanice systému EW-DEC mají velmi výhodný poměr cena/výkon, díky čemuž jsou ideální pro nasazení v přední linii a v rizikových oblastech, kde je nutné počítat se ztrátou vybavení,“ uvedl generální ředitel ERA Ondřej Chlost. Název EW-DEC odkazuje na elektronický boj a anglický výraz decoy označující klamný cíl, funguje jako volavka, která napodobuje signály skutečných radarů.
Matka všech otázek: Jak sundat drony, které tu nechceme? Proč je letectví sexy a také jedna fotka stíhačky Spitfire
Systém lze využít také při simulaci nepřátelských prostředků při vojenských cvičeních nebo při výcviku operátorů. Podle firmy je lehký, snadno přepravitelný a odolný vůči náročným podmínkám. Novinku výrobce od středy prezentuje na třídenním veletrhu v Praze.
ERA se zaměřuje na vývoj sledovacích systémů pro vojenské i civilní využití. Mezi její vojenské technologie patří pasivní systémy VERA-NG a PLESS, které slouží k detekci, sledování a identifikaci cílů. Na rozdíl od klasických radarů systém VERA-NG sám nevysílá signály, ale zachycuje emise jiných zařízení, díky čemuž může sledovat cíle, aniž by prozrazoval vlastní polohu. Společnost vznikla v roce 1994 a od roku 2011 je součástí skupiny Omnipol.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit